О чём мечтает самарская молодёжь

Я нашел ошибку
Главные новости:
В целях смягчения ограничений и запретов на федеральном уровне принят широкий пакет мер поддержки.
Предприниматели Самарской области успешно пользуются поддержкой государства
Она будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.
В Красноглинском районе откроется сезонная муниципальная ярмарка на улице Мира
«Фармлэнд» - совместное белорусско-голландское предприятие. Имеет 5 производственных линий, изготавливаются продукты по 140 позициям
Самарская область и регионы Беларуси намерены развить сотрудничество в сфере здравоохранения  
В которых примут участие студенты со всей России.
В Самаре пройдут 10-е, юбилейные, всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
«Жигулевская долина» будет сотрудничать с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень», объединяющим 90 резидентов из 15 стран.
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень»
Очная часть форума пройдет 19 июля в Москве в Центре международной торговли.
Определена дата очного этапа форума «Сильные идеи для нового времени»
Беларусь является важнейшим торгово-экономическим партнером Самарской области, и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров.
Поставки оборудования и техники, подготовка кадров и локализация производств в СО: Дмитрий Азаров провел переговоры с руководителями белорусских компаний
Школьники Самарской области могут присоединиться к квесту и узнать о разных народах, их языках и традициях во время проведения образовательного онлайн-квеста.
В рамках проекта «Культура для школьников» запущен онлайн-квест «Традиции народов России»
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 52.97
-0.39
EUR 55.89
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

О чём мечтает самарская молодёжь

29 июня 2022 15:56
120
Самарская молодёжь считает необходимым откладывать 17,5% своего ежемесячного дохода.

Молодые россияне мечтают встретить настоящую любовь, жить в достатке и создать счастливую семью, выяснила СберСтрахование жизни. Реализовать свои финансовые амбиции в ближайшие 5 лет рассчитывают 56% респондентов. При этом молодежь считает необходимым откладывать не менее 26% своего месячного дохода.

Исследование СберСтрахования жизни показало, что у 68% россиян всех возрастов есть мечта, важное стремление, определяющее действия в жизни. Больше всего мечтателей оказалось среди молодёжи — 81%. Самыми мечтательными оказались жители Москвы, Махачкалы, Саратова, Красноярска и Омска.

В списке популярных желаний россиян — встретить настоящую любовь (52%), жить в достатке (44%) и создать счастливую семью (33%). 68% самарской молодежи также мечтают о большом чувстве, 43% — о высоком уровне благосостояния, 39% — о семейном гнёздышке. 15% молодых самарцев заявили о желании открыть свой бизнес, столько же грезят об отдельной квартире или доме.

31% россиян всех возрастов планируют добиться целевого уровня жизни по доходу и доле накоплений в течение ближайших 5 лет. Более оптимистично настроена молодёжь: это рассчитывают сделать 56% опрошенных в данной возрастной группе. Активнее других к аналогичным финансовым целям намерены идти жители Ижевска (66%), Краснодара и Уфы (по 62% соответственно). Для самарской молодёжи этот показатель составил 59%.

И это не пустые слова: самарская молодёжь считает необходимым откладывать 17,5% своего ежемесячного дохода. В среднем по стране для всех возрастных групп этот показатель составляет 26%. Лидерами по доле дохода, направляемого в накопления, стали молодые жители Уфы (37%), Иркутска (34%), Хабаровска (33%), Перми и Набережных Челнов (по 32% соответственно).

Игорь Кобзарь, и.о. руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: 

«Молодые россияне смело смотрят в будущее и готовы превращать большие стремления в конкретные цели. По данным нашего исследования, среди целей молодёжи на ближайшее будущее — улучшить благосостояние (40%), повысить уровень квалификации (19%), сформировать первоначальный взнос по ипотеке (11%). Реализовать эти стремления можно с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ). С начала года молодые россияне оформили порядка 3 тыс. договоров НСЖ по программе "Билет в будущее" от СберСтрахования жизни. Копить молодёжь планирует в среднем в течение 5 лет. Недавно мы дополнили программу защитой от потери работы и возможностью возмещения медицинских расходов».

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Свыше половины (59%) самарской молодежи намерены на пятилетнем горизонте воплотить в жизнь свои мечты. За это время молодые самарцы хотят повысить уровень благосостояния (32%), получить образование или квалификацию (16%), продвинуться по карьерной лестнице или сменить работу (10%). Такие цели требуют предусмотрительного подхода к финансам. Важно не только регулярно откладывать, но и диверсифицировать портфель сбережений. Делать это можно, например, с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ). Оформить договор можно в любом отделении СберБанка или в СберБанк Онлайн».

 

Фото:    Pxhere

 

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ожидается, что часть сотрудников перейдет на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы.
08 июня 2022, 22:51
Сбер закрывает игровое направление SberGames из-за санкций
Ожидается, что часть сотрудников перейдет на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы. Финансы и Банки
1776
Банк работает в штатном режиме, отметили в компании.
31 мая 2022, 19:25
Сбер: отключение от SWIFT не окажет заметного влияния на работу банка
Банк работает в штатном режиме, отметили в компании. Финансы и Банки
1825
С 28 мая банк понижает на 2 п.п. ставки по потребкредитам, с 30 мая - до 3,3 п.п. ставки по ипотеке в зависимости от программы.
28 мая 2022, 21:24
Сбербанк снижает ставки по потребкредитам и ипотеке
С 28 мая банк понижает на 2 п.п. ставки по потребкредитам, с 30 мая - до 3,3 п.п. ставки по ипотеке в зависимости от программы. Финансы и Банки
2449
В центре внимания
«Фармлэнд» - совместное белорусско-голландское предприятие. Имеет 5 производственных линий, изготавливаются продукты по 140 позициям
29 июня 2022  17:56
Самарская область и регионы Беларуси намерены развить сотрудничество в сфере здравоохранения  
98
«Жигулевская долина» будет сотрудничать с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень», объединяющим 90 резидентов из 15 стран.
29 июня 2022  17:38
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень»
88
Беларусь является важнейшим торгово-экономическим партнером Самарской области, и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров.
29 июня 2022  17:16
Поставки оборудования и техники, подготовка кадров и локализация производств в СО: Дмитрий Азаров провел переговоры с руководителями белорусских компаний
157
Делегация Самарской области ознакомилась с белорусским сельскохозяйственным кооперативом «Агрокомбинат Снов»
29 июня 2022  12:44
Делегация Самарской области ознакомилась с белорусским сельскохозяйственным кооперативом «Агрокомбинат Снов»
222
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
29 июня 2022  10:57
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
230
Весь список