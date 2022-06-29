О чём мечтает самарская молодёжь

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Молодые россияне мечтают встретить настоящую любовь, жить в достатке и создать счастливую семью, выяснила СберСтрахование жизни. Реализовать свои финансовые амбиции в ближайшие 5 лет рассчитывают 56% респондентов. При этом молодежь считает необходимым откладывать не менее 26% своего месячного дохода.

Исследование СберСтрахования жизни показало, что у 68% россиян всех возрастов есть мечта, важное стремление, определяющее действия в жизни. Больше всего мечтателей оказалось среди молодёжи — 81%. Самыми мечтательными оказались жители Москвы, Махачкалы, Саратова, Красноярска и Омска.

В списке популярных желаний россиян — встретить настоящую любовь (52%), жить в достатке (44%) и создать счастливую семью (33%). 68% самарской молодежи также мечтают о большом чувстве, 43% — о высоком уровне благосостояния, 39% — о семейном гнёздышке. 15% молодых самарцев заявили о желании открыть свой бизнес, столько же грезят об отдельной квартире или доме.

31% россиян всех возрастов планируют добиться целевого уровня жизни по доходу и доле накоплений в течение ближайших 5 лет. Более оптимистично настроена молодёжь: это рассчитывают сделать 56% опрошенных в данной возрастной группе. Активнее других к аналогичным финансовым целям намерены идти жители Ижевска (66%), Краснодара и Уфы (по 62% соответственно). Для самарской молодёжи этот показатель составил 59%.

И это не пустые слова: самарская молодёжь считает необходимым откладывать 17,5% своего ежемесячного дохода. В среднем по стране для всех возрастных групп этот показатель составляет 26%. Лидерами по доле дохода, направляемого в накопления, стали молодые жители Уфы (37%), Иркутска (34%), Хабаровска (33%), Перми и Набережных Челнов (по 32% соответственно).

Игорь Кобзарь, и.о. руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Молодые россияне смело смотрят в будущее и готовы превращать большие стремления в конкретные цели. По данным нашего исследования, среди целей молодёжи на ближайшее будущее — улучшить благосостояние (40%), повысить уровень квалификации (19%), сформировать первоначальный взнос по ипотеке (11%). Реализовать эти стремления можно с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ). С начала года молодые россияне оформили порядка 3 тыс. договоров НСЖ по программе "Билет в будущее" от СберСтрахования жизни. Копить молодёжь планирует в среднем в течение 5 лет. Недавно мы дополнили программу защитой от потери работы и возможностью возмещения медицинских расходов».

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Свыше половины (59%) самарской молодежи намерены на пятилетнем горизонте воплотить в жизнь свои мечты. За это время молодые самарцы хотят повысить уровень благосостояния (32%), получить образование или квалификацию (16%), продвинуться по карьерной лестнице или сменить работу (10%). Такие цели требуют предусмотрительного подхода к финансам. Важно не только регулярно откладывать, но и диверсифицировать портфель сбережений. Делать это можно, например, с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ). Оформить договор можно в любом отделении СберБанка или в СберБанк Онлайн».

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