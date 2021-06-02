Новая акция Сбербанка и Visa позволит сэкономить на проезде жителям Новокуйбышевска

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Для жителей и гостей Новокуйбышевска Сбербанк и платежная система Visa совместно с Единым оператором электронного проездного «Объединенная транспортная карта» запустили совместную акцию. С 1 июня по 31 августа 2021 года пассажиры городского общественного транспорта Новокуйбышевска могут получить скидку 4 рубля при оплате проезда картой Visa.

Скидку можно получить в муниципальных городских автобусах и троллейбусах, оборудованных системой бесконтактной оплаты проезда банковскими картами. Чтобы оплатить проезд со скидкой достаточно воспользоваться при оплате банковской картой Visa, телефоном или смарт-часами, позволяющими проводить бесконтактную оплату.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Мы отмечаем большую востребованность бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте. Это является одним из важнейших направлений работы Сбербанка в Самарской области. Новая совместная акция с платежной системой Visa и Единым оператором «Объединенная транспортная карта» станет приятным бонусом для жителей и гостей Новокуйбышевска и позволит сэкономить на проезде при использовании бесконтактной оплаты".

Алексей Денисов, старший директор департамента инновационных технологий Visa в России:

«Платёжная система Visa стремится предлагать российским потребителям возможность совершать платежи удобным и безопасным способом. Мы надеемся, что данная акция дополнительно привлечёт пассажиров городского общественного транспорта Новокуйбышевска к использованию современных и безопасных платёжных технологий».