В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»

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С 4 по 8 сентября состоится фестиваль «Золотая Маска» в Новокуйбышевске.

«Золотая Маска» – не только авторитетная и престижная награда в области театрального искусства, но настоящий культурный институт, который выполняет важные, стратегические для театра задачи. В разные годы она стала инициатором ряда серьезных театральных проектов. Особое внимание «Золотая Маска» уделяет гастрольной деятельности, с 2000 года организуя программу «Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии». Создавая программу, направленную на развитие гастрольной политики, «Золотая Маска» стремилась к преодолению культурных барьеров внутри страны, делая доступными лучшие образцы современного театрального искусства зрителям в самых разных городах России. За это время было проведено более 140 проектов в разных городах от Южно-Сахалинска и Красноярска до Архангельска и Сочи.

В 2021 году Фестивали «Золотой Маски» пройдут в 13 российских городах. Весной региональная программа началась с проекта «Достоевский и театр» в Омске. Летом спектакли «Золотой Маски» увидели зрители Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Осенью гастроли состоятся в Ульяновске, Новокуйбышевске, Петрозаводске, Костомукше и Череповце, где проекты «Золотой Маски» давно являются важной составляющей культурной жизни городов.

Проект «Золотой Маски» в Новокуйбышевске состоится в третий раз. С этим городом фестиваль связывают долгие творческие связи: Театр-студия «Грань» трижды становился номинантом «Золотой Маски» и получил две премии в частных номинациях. Спектакли театра неоднократно попадали в Long List и участвовали во внеконкурсных программах Фестиваля, неизменно получая сильный отклик среди профессионалов и широкого круга зрителей.

В 2021 году жители Новокуйбышевска увидят замечательные спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. Откроет фестиваль постановка московского театра им. А.С. Пушкина «Обещание на рассвете» по культовому роману писателя Ромена Гари, где главные роли исполнят Александра Урсуляк и Андрей Заводюк. Необычное прочтение комедии Н. Гоголя «Ревизор» представит санкт-петербургский театр «Суббота». Удивительная и завораживающая постановка Яны Туминой «Комната Герды» расскажет историю героини Андерсена по-новому. А Башкирский театр драмы им. М. Гафури покажет инсценировку романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», ставшего настоящим событием в современной русской литературе.