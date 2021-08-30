Я нашел ошибку
Главные новости:
Единственным средством защиты от инфекции является профилактика.
В Самарской поликлинике № 14 открыт круглосуточный пункт вакцинации
Для предупреждения заражения в ведомстве рекомендуют при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду.
Роспотребнадзор предупредил о появлении в России комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила
Количество рейдов, охватывающих все виды общественного транспорта, увеличилось до 80 в неделю.
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
На прошлой неделе самарцы могли увидеть ходячую пирамиду у жилых домов на пересечении улиц Гагарина и Революционной. 
РКС-Самара: Вы всё ещё должник? Тогда пирамида идёт к вам 
В 2021 году Фестивали «Золотой Маски» пройдут в 13 российских городах.
В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»
Основу выставки составят шесть женских костюмов Ярославской, Тверской, Архангельской, Олонецкой, Брянской и Белгородской губерний.
В Безенчуке состоится открытие выставки «Русский традиционный костюм»
Это позволит Уполномоченному и региональным омбудсменам оперативно реагировать на жалобы о нарушениях избирательных прав.
Уполномоченные по правам человека примут участие в видеонаблюдении за ходом выборов
Посещение спектакля детьми с ограниченными возможностями здоровья во многом стало возможным благодаря новому зданию.
1 сентября в Самарском театре кукол состоится праздник для детей-инвалидов
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.57
-0.42
EUR 86.81
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»
На Рощинском полигоне 28 августа состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»

30 августа 2021 16:05
99
В 2021 году Фестивали «Золотой Маски» пройдут в 13 российских городах.

С 4 по 8 сентября состоится фестиваль «Золотая Маска» в Новокуйбышевске. 

«Золотая Маска» – не только авторитетная и престижная награда в области театрального искусства, но настоящий культурный институт, который выполняет важные, стратегические для театра задачи. В разные годы она стала инициатором ряда серьезных театральных проектов. Особое внимание «Золотая Маска» уделяет гастрольной деятельности, с 2000 года организуя программу «Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии». Создавая программу, направленную на развитие гастрольной политики, «Золотая Маска» стремилась к преодолению культурных барьеров внутри страны, делая доступными лучшие образцы современного театрального искусства зрителям в самых разных городах России. За это время было проведено более 140 проектов в разных городах от Южно-Сахалинска и Красноярска до Архангельска и Сочи.

В 2021 году Фестивали «Золотой Маски» пройдут в 13 российских городах. Весной региональная программа началась с проекта «Достоевский и театр» в Омске. Летом спектакли «Золотой Маски» увидели зрители Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Осенью гастроли состоятся в Ульяновске, Новокуйбышевске, Петрозаводске, Костомукше и Череповце, где проекты «Золотой Маски» давно являются важной составляющей культурной жизни городов.

Проект «Золотой Маски» в Новокуйбышевске состоится в третий раз. С этим городом фестиваль связывают долгие творческие связи: Театр-студия «Грань» трижды становился номинантом «Золотой Маски» и получил две премии в частных номинациях. Спектакли театра неоднократно попадали в Long List и участвовали во внеконкурсных программах Фестиваля, неизменно получая сильный отклик среди профессионалов и широкого круга зрителей.

В 2021 году жители Новокуйбышевска увидят замечательные спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. Откроет фестиваль постановка московского театра им. А.С. Пушкина «Обещание на рассвете» по культовому роману писателя Ромена Гари, где главные роли исполнят Александра Урсуляк и Андрей Заводюк. Необычное прочтение комедии Н. Гоголя «Ревизор» представит санкт-петербургский театр «Суббота». Удивительная и завораживающая постановка Яны Туминой «Комната Герды» расскажет историю героини Андерсена по-новому. А Башкирский театр драмы им. М. Гафури покажет инсценировку романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», ставшего настоящим событием в современной русской литературе.

Теги: золотая маска Мероприятия Новокуйбышевск Театральный фестиваль

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Количество рейдов, охватывающих все виды общественного транспорта, увеличилось до 80 в неделю.
30 августа 2021, 16:29
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
Количество рейдов, охватывающих все виды общественного транспорта, увеличилось до 80 в неделю. Общество
98
Вход свободный.
27 августа 2021, 16:32
На Рощинском полигоне 28 августа состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
Вход свободный. Общество
1900
Участие в нем могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
27 августа 2021, 14:46
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
Участие в нем могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Общество
1120
В центре внимания
В Самарской области откроется «Школа фермера»
30 августа 2021  13:49
В Самарской области откроется «Школа фермера»
213
Сегодня Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
30 августа 2021  13:20
Сегодня Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
240
Сроки запуска троллейбусов в Куйбышевский район Самары перенесли
30 августа 2021  13:12
Сроки запуска троллейбусов в Куйбышевский район Самары перенесли
198
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
30 августа 2021  11:48
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
260
до 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
30 августа 2021  10:46
До 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
416
Весь список