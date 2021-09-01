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На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 пройдет большая инспекция оборудования энергоблока «Кремень»

1 сентября 2021 15:24
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Подобного уровня сервисное обслуживание проводится на ГТУ-2 впервые.

На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» началась большая инспекция газотурбинной установки cт. №2, введенной в эксплуатацию в 2013 году. Подобного уровня сервисное обслуживание проводится на ГТУ-2 впервые.

На оборудовании будут проведены замена частей камер сгорания и тракта горячих газов, инспекция редуктора, а также генератора без вывода ротора с использованием робототехнического комплекса. Будет проведена комплексная проверка и регулировка системы автоматического управления, системы горения, системы смазки и охлаждения и, при необходимости, ремонт маслонасосов, вентиляторов, замена масляных фильтров, очистка маслоохладителей. К работам планируется привлечь около 20 специалистов компаний «Зульцер», «ЭнергоремонТ Плюс» и «Свердловэлектроремонт». 

«Все мероприятия на новом энергоблоке планируется выполнить до конца октября 2021 года. Для ускорения сроков проведения инспекции ремонт будут выполняться в две смены. Проведение сервисного обслуживания позволит повысить надежность энергоснабжения наших потребителей в Новокуйбышевске», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Энергоблок «Кремень» мощностью 229,5 МВт введен в промышленную эксплуатацию на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 в октябре 2013 года. Генерация электричества осуществляется тремя газотурбинными установками PG6111FA производства General Electric (GE), номинальная производительность каждой ГТУ составляет 76,5 МВт. Энергоблок, построенный по инвестиционному проекту Группы «Т Плюс», вошёл в число наиболее эффективных и технически совершенных объектов новой генерации в Среднем Поволжье.

 

Теги: инспекция Новокуйбышевск ТЭЦ-1

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