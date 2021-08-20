В Новокуйбышевске открывается интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»

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20 августа в 18:00 на площади имени Ленина в г.о. Новокуйбышевск состоится торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью (AR) «Живая история Самарской губернии».

Программа открытия будет включать в себя разнообразные мероприятия: уличный фестиваль кино, проведение тематической викторины по объектам выставки, работа интерактивной площадки «Поздравь Самарскую губернию с юбилеем», детская площадка с анимационной игровой программой и многое другое. Торжественно откроет мероприятие глава городского округа Новокуйбышевск Сергей Марков.

В Новокуйбышевске областная общественная акция «Живая история Самарской губернии» продолжит свою работу до 29 августа.

В период с 20 по 27 августа 2021 года всех жителей и гостей городского округа Новокуйбышевск приглашают стать участниками деловой программы «Ресурсная среда для каждого», в рамках которой министерство социально-демографической и семейной политики, департамент информационных технологий и связи, министерство труда, занятости и миграционной политики, министерство образования и науки и министерство промышленности и торговли Самарской области проведут тематические форсайт-сессии, и ответят на актуальные вопросы.