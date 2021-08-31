В Новокуйбышевске состоится творческая встреча с актрисой Александрой Урсуляк

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5 сентября в рамках Фестиваля «Золотая Маска» в Новокуйбышевске состоится творческая встреча с актрисой Театра им. А.С. Пушкина (Москва) Александрой Урсуляк.

Накануне встречи зрители увидят спектакль «Обещание на рассвете», в котором актриса исполнит одну из главных ролей.

«Я вообще всё в жизни воспринимаю как вызов, как задание для супергероя, как какой-то порог, который нужно преодолеть. Всё, что даётся нам в жизни, – испытание. Довольно неожиданной для меня ролью стала работа в любимом мной и коллегами спектакле «Обещание на рассвете» по роману Ромена Гари в филиале театра. Я играю маму взрослого мужчины, в этом и есть весь фокус этой роли и этого спектакля: он вспоминает ее в разных возрастах. Это фантастическая роль, такие попадаются очень-очень редко. Я долго не понимала, что это будет, и все было неожиданным: то, как я полюбила эту работу и как она получилась«, — говорит Александра Урсуляк.

В спектакле по знаменитому роману французского писателя Ромена Гари «Обещание на рассвете» (режиссёр А. Кузмин-Тарасов) Урсуляк играет свою роль, балансируя между строгой и требовательной матерью, которая всё решает за ребёнка и нежной, самоотверженной женщиной, больше всего на свете любящей сына. По ходу действия актриса меняет множество образов – от совсем юной влюблённой девушки до старушки-матери с седыми волосами. Актриса создаёт очень плотный образ: здесь и взбалмошность, и одиночество, и благородство – а временами и истеричность.

Александра Сергеевна Урсуляк — российская актриса театра и кино. Родилась в Москве, в семье режиссёра Сергея Урсуляка и актрисы Галины Надирли.

В 2003 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Р. Козака и Д. Брусникина) и была принята в труппу Московского театра имени Пушкина.

Фото: минкульт СО