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На конференции Сбера в Самаре обсудили возможности развития партнёрства с Индией

17 февраля 2023 13:08
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На конференции Сбера в Самаре обсудили возможности развития партнёрства с Индией

В Самаре прошла конференция «Индия: новые рынки и новые возможности. Актуальные тренды финансовых рынков», участие в которой приняли представители крупного бизнеса Поволжья. Совместно с экспертами они оценили перспективы и возможности развития бизнеса на индийском рынке.

Спикерами конференции выступили ТОП-менеджеры учреждений, занимающихся развитием внешнеэкономических отношений и эксперты Сбера. Вместе с участниками они обсудили новые возможности для российских импортёров и экспортёров, финансовые и нефинансовые меры поддержки бизнесменов, занимающихся торговлей с Индией, а также роль государства в данной сфере. Так, в России действует 11 государственных программ поддержки экспорта, а портфель программ господдержки в 2022 года увеличился в два раза к 2021 году. Также участникам рассказали о наиболее развитых отраслях импорта из Индии, среди которых химическая промышленность и фармацевтика, которые также активно развиваются в Поволжье.

Особое внимание на конференции уделили банковским решениями и сервисам, которые способствуют развитию торговых отношение между российским и индийским бизнесом. Среди них эксперты отметили аккредитивы, которые позволяют проводить безопасный безналичный расчет в национальных валютах. Также рассказали о проекте Сбера «Бизнес-миссия онлайн», который позволяет презентовать бизнесменам свои продукты перед зарубежными партнёрами, а в дальнейшем выстраивать совместный бизнес.

Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Выход на новый рынок всегда дарит новые возможности, но для успешного развития в новых направлениях необходимо дополнительное финансирование и эффективное банковское сопровождение. Сбербанк зарекомендовал себя как надежный партнёр, который обладает экспертизой в финансовой и технологической деятельности. Кроме того, у Сбера успешно функционирует филиал в Индии, и мы имеем возможность предложить сервисы по проведению расчетов между контрагентами, продукты торгового финансирования и защиты коммерческих рисков».

Также в рамках конференции эксперты Сбера рассказали участникам о наиболее актуальных трендах и возможностях финансовых рынков.

Теги: СберБанк

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