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На Домклик появились объявления о продаже участков с отметкой о доступности льготной ипотеки

12 января 2023 15:36
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Теперь при поиске земельного участка под строительство дома пользователи Домклик видят объекты, которые подпадают под условия льготных программ.

Теперь при поиске земельного участка под строительство дома пользователи Домклик видят объекты, которые подпадают под условия льготных программ «Господдержка» и «Семейная ипотека». Это значит, что для строительства дома на таких участках можно оформить льготную ипотеку. Подобные объявления отмечены значком «Ипотека с господдержкой».

Чтобы в карточке появилась такая отметка, в объявлении нужно указать корректный кадастровый номер участка, а земля должна относиться к категории «земли населённых пунктов». Вид разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства. Если все условия выполнены, значок появится автоматически.

Как отмечают в Сбере, эта маркировка поможет потенциальному покупателю сразу понять, подходит ли выбранный участок для получения ипотеки на строительство дома по сниженной ставке, а продавцу — быстрее продать объект.

Для получения льготной ипотеки покупатель должен оформить ипотеку на участок и дальнейшее строительство дома (самостоятельно или с подрядчиком).

 

Фото:ru.freepik.com

Теги: СберБанк

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