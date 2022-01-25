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Молодёжные акселераторы Сбера открывают приём заявок на трек по искусственному интеллекту

25 января 2022 15:10
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Новый трек организован совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников, созданной Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

Специально ко Дню российского студенчества акселерационные программы SberZ (для школьников 8–11-х классов и учащихся ссузов) и SberStudent (для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов) открывают дополнительный трек для молодых людей, интересующихся технологиями искусственного интеллекта (AI).

Участники AI-трека, помимо прохождения основной программы по созданию технологического стартапа, смогут пройти специализированный курс по теме AI и довести свой проект до первых бизнес-результатов вместе с профильными экспертами. Новый трек организован совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников, созданной Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

Акселерация SberZ и SberStudent проходит в три этапа общей продолжительностью восемь месяцев. Первый этап состоит из онлайн-лекций и знакомства с инструментами создания цифровых продуктов. Участники AI-трека на этом этапе узнают, как AI работает в биометрии и таргетированной рекламе, как применяется в медицине, а также как можно найти идею для AI-стартапа и оценить её перспективность.

На втором этапе участники и основной программы, и AI-трека формируют команды и вместе с персональными наставниками из числа стартап-трекеров работают над MVP (или Minimum Viable Product, «минимально жизнеспособный продукт») своих стартапов. При этом школьники и студенты AI-трека могут создавать команды как внутри своего трека, так и объединяться с участниками общей программы. Помимо работы с трекерами, они также получат персональные консультации профильных экспертов Академии искусственного интеллекта.

Лучшие команды, показавшие наибольший прогресс во время обучения, перейдут на третий этап — выступят на демодне, где представят свои разработки руководству Сбера, инвесторам, технологическим корпорациям и ректорам российских вузов. Победители демодня разделят призовой фонд, а дополнительно к этому победители из числа школьных команд получат баллы к ЕГЭ и другие преференции при поступлении в вузы, студенческие проекты — победители — гранты от Moscow Seed Fund.

Участие в программах бесплатное. Для регистрации не нужен готовый бизнес-проект или даже идея — её помогут найти в ходе программы. Подать заявку можно до 14 февраля 2022 года.

Наталья Магидей, руководитель стартап-экосистемы Сбера:

"Искусственный интеллект — одно из наиболее востребованных технологических направлений у молодых предпринимателей. По данным молодёжных акселераторов Сбера за 2021 год, около 20% участников используют AI в своих разработках. В рамках нового трека школьники и студенты смогут получить передовые знания от экспертов и тут же применить их на практике — создать на их основе собственный бизнес. Сбер продолжает поддерживать выпускников и по завершении программ — в переговорах с инвесторами, в интеграции молодёжных решений в продукты Сбера и корпораций партнёров, в продвижении личного бренда основателей стартапов и их участии в конференциях и других мероприятиях, популяризирующих предпринимательство".

Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»:

"Использование искусственного интеллекта в современном бизнесе является одной из важнейших технологий, создающей возможности для разработки инновационных решений в абсолютно разных сферах. Надеюсь, что акселератор и наш совместный AI-трек помогут участникам реализовать".

SberZ — федеральная акселерационная программа для школьников 8‒11-х классов и учащихся ссузов, направленная на развитие предпринимательских навыков. Ученики получают профильные знания и создают стартап-проекты под руководством наставников. Программа входит в перечень «Лучшие команды», презентуют свои стартапы на демодне, получают денежные призы, дополнительные баллы к ЕГЭ и другие преференции при поступлении в вузы. В 2021 году в программе приняли участие 14 тысяч школьников из 85 регионов России.

SberStudent — общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников. Участники проходят онлайн-курсы по технологическому предпринимательству от Stanford Online, а затем создают собственные стартапы. Лучшие команды презентуют свои разработки на демодне и получают первые инвестиции на развитие проектов. В 2021 году в программе приняло участие 12 тысяч студентов и научных сотрудников из 85 регионов России.

Академия искусственного интеллекта для школьников — всероссийский образовательный проект Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», основанный в 2018 году и реализуемый при экспертной поддержке SberAI. Цель проекта — формирование у школьников интереса к технологиям и развитие практических навыков в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.

Теги: СберБанк

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