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Маркетплейс Сбербанка «Портал DA» начал продавать зарубежные активы 

14 июля 2022 14:03
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Большая часть активов находится в Турции, Болгарии, Беларуси, Казахстане.

«Портал DA» — имущественный маркетплейс Сбербанка — начал продавать зарубежные активы: на сегодняшний день насчитывается несколько сотен лотов общей стоимостью более семи миллиардов рублей. Большая часть активов находится в Турции, Болгарии, Беларуси, Казахстане. Также покупателям доступны объекты в Китае, Венгрии, Индии, Греции, Германии и США.

Зарубежное жильё, представленное на «Портале DA», находится в популярных среди туристов локациях — Турции и Болгарии. На территории Болгарии представлено 14 апартаментов в курортно-квартирном комплексе «Эмеральд», цены на объекты начинаются от 3 млн руб. В Турции на продажу выставлены 40 вилл и 146 апартаментов, расположенных в Аланье. Цена на виллу заявлена от 50,4 млн руб., а на апартаменты — от 22 млн руб. (трёхкомнатные) и 9,14 млн руб. (двухкомнатные).

Сервис также предлагает коммерческую недвижимость, оборудование, товары, земельные участки и производственные комплексы. Один из примеров подобного лота — нефтебаза в Казахстане стоимостью 1,5 млрд руб.

Выставить свои активы на продажу на «Портале DA» может любой желающий: компании, граждане, банки, арбитражные управляющие. Купить актив можно через заключение договора купли-продажи с организатором торгов, собственником имущества или залогодателем. Также возможна покупка акций и долей компании — собственника актива.

Максим Дегтярёв, вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка:

«Покупка зарубежной недвижимости в курортных регионах по-прежнему популярна у инвесторов и розничных клиентов. "Портал DA" предоставляет сервис для обоих сторон сделки: инвесторы получают подробную информацию про активы и консультации о вариантах приобретения, а продавцы — платформу с активной аудиторией потенциальных покупателей и конкуренцией за актив. Есть даже возможность организовать конкурентные торги через сервис "Аукционы" или электронную площадку Сбер А». 

 

Фото:   ru.freepik.com

 

Теги: СберБанк

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