Кредитный портфель Сбербанка по МСП составил почти 4 с половиной триллиона рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью -6, -8°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
7 марта в губернии облачно с прояснениями, местами небольшой снег
Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт. 
Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения
Поддерживающие меры особенно актуальны в межсезонье.
В Самаре активизировали аварийно-ямочный ремонт дорог
Качественный мобильный интернет и смартфоны помогают найти вторую половинку.
Оператор билайн: видеозвонок стал у самарцев одним из самых популярных способов признаться в любви со смартфона
Объединивший резидентов технопарка и подрастающее поколение инноваторов, учеников детского технопарка «Кванториум-63».
В «Жигулевской долине» стартовал демо-трек «Технотур – детям»
Виктор Кудряшов вместе с мэром Тольятти Николаем Ренцем посетил в Тольятти Экотехнопарк – новую промплощадку компании «ЭкоРесурсПоволжье».
В Самарской области строится один из крупнейших мусороперерабатывающих комплексов страны
Анонс культурных событий недели. 
Какие культурные мероприятия ожидают жителей губернии на этой неделе
В Самаре цены на вторичное жилье выросли на 12,5% за год
В Самаре цены на вторичное жилье выросли на 12,5% за год
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.01
EUR 80.05
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Кредитный портфель Сбербанка по МСП составил почти 4 с половиной триллиона рублей

6 марта 2023 10:41
183
Кредитный портфель Сбербанка по МСП составил почти 4 с половиной триллиона рублей

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса Сбербанка по итогам 2022 года превысил более 4,4 трлн рублей. Всего за прошлый год корпоративный кредитный портфель Сбербанка увеличился на 12,4% и достиг 18,8 трлн рублей.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Даже в непростом 2022 году мы укрепили наше лидерство в корпоративном кредитовании. Доля Сбера сегодня — более 32% рынка. При этом доля банка на рынке кредитования малых и средних предприятий за прошлый год выросла с 41 до 46%, а кредитный портфель составил почти 4 с половиной триллиона рублей, увеличившись почти на полтора триллиона. Основными драйверами роста стали кредитование недвижимости и программы господдержки».

С помощью Сбера инструментами господдержки в прошлом году воспользовались 100 тыс. малых и средних предприятий, а портфель кредитов МСП с господдержкой превысил 1 трлн рублей. Чтобы упростить бизнесу получение льготных кредитов, банк продолжает развивать «Конструктор госпрограмм», который помогает выбрать подходящую программу и подать заявку. В сервисе уже представлено 22 программы господдержки: 5 федеральных и 17 региональных. В 2022 году в нём реализовано 13 тыс. сделок на 105 млрд рублей — в 3 раза больше, чем в 2021-м.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году в профиле зарегистрировалось 6150 учеников 8–11 классов из России и других стран — он стал самым популярным из 39 направлений олимпиады.
03 марта 2023, 21:45
Объявлены победители Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект»
В этом году в профиле зарегистрировалось 6150 учеников 8–11 классов из России и других стран — он стал самым популярным из 39 направлений олимпиады. Финансы и Банки
892
В 2022 году Сбер, как и многие другие крупнейшие российские компании, столкнулся с рядом вызовов в сфере корпоративного управления, отметил Александр Ведяхин.
01 марта 2023, 16:20
Александр Ведяхин рассказал об адаптации корпоративного управления в Сбере к новым условиям
В 2022 году Сбер, как и многие другие крупнейшие российские компании, столкнулся с рядом вызовов в сфере корпоративного управления, отметил Александр... Финансы и Банки
783
Это в три раза больше чем в 2021 году.
28 февраля 2023, 16:36
Беспилотные автомобили Сбера прошли 3,5 млн км в прошлом году
Это в три раза больше чем в 2021 году. Финансы и Банки
848
В центре внимания
В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская»
6 марта 2023  10:58
В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская»
371
Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси
6 марта 2023  09:21
Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси
227
Также на встрече поднимался вопрос обновления всей необходимой инфраструктуры речного судоходства.
5 марта 2023  15:37
Денис Мантуров и Дмитрий Азаров обсудили ряд вопросов, касающихся промышленного и экономического развития региона
1655
в Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров
5 марта 2023  11:43
В Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров
437
Денис Мантуров: Самарская область - один из лидеров по импортозамещению
4 марта 2023  13:31
Денис Мантуров: Самарская область - один из лидеров по импортозамещению
661
Весь список