Я нашел ошибку
Главные новости:
В Конкурсную комиссию представлены документы от пятнадцати претендентов.
23 декабря состоится конкурсный отбор на пост главы Самары
В подразделении выполнен ремонт в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.
Более 2200 детей Хворостянской ЦРБ получают медпомощь в обновленной поликлинике.
Свой юбилей коллектив отметит творческим вечером.
Тольяттинский ТЮЗ «Дилижанс» отметит 30-летний юбилей
Самарцы планируют потратить на Новый год в среднем на 30% больше, чем год назад
Самарцы планируют потратить на Новый год в среднем на 30% больше, чем год назад
Самарская область вошла в Топ-5 регионов по дополнительному образованию детей
Самарская область вошла в Топ-5 регионов по дополнительному образованию детей
Специальные новогодние подарки для военнослужащих от Губернатора Самарской области
Специальные новогодние подарки для военнослужащих от Губернатора Самарской области
Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортёров и импортёров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР
Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортёров и импортёров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР
В Самарской области на карантин закрыли классы в 109 школах
В Самарской области на карантин закрыли классы в 109 школах
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69
2.65
EUR 73.34
2.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортёров и импортёров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР

21 декабря 2022 13:45
117
Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортёров и импортёров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР

Сбербанк и РОСЭКСИМБАНК будут поддерживать экспортёров в рамках совместной программы финансирования, в том числе под страховое покрытие АО «ЭКСАР» (входят в группу Российского экспортного центра). Соответствующее рамочное соглашение подписали Сбербанк и АО «РОСЭКСИМБАНК».

Компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и работают со Сбербанком, смогут получать льготное финансирование: экспортёры — для производства и последующего экспорта, импортёры-нерезиденты — для финансирования оплаты по экспортным контрактам из России.

Это не первый опыт сотрудничества между банками: в 2021 году Сбербанк и РОСЭКСИМБАНК запустили совместный продукт «Кредит под аккредитив». Это инструмент, по которому РОСЭКСИМБАНК предоставляет экспортёру льготное финансирование (по постановлению Правительства РФ № 566), а Сбер закрывает кредитный риск заёмщика и готовит кредитную документацию по сделке.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для этого 1450 метров синей трассы оборудовали системой искусственного освещения.
20 декабря 2022, 18:01
На всесезонном курорте «Манжерок» появилась новая услуга — вечернее катание
Для этого 1450 метров синей трассы оборудовали системой искусственного освещения. Финансы и Банки
404
Размер ставки будет зависеть от суммы и срока депозита, а минимальная сумма вклада может начинаться от 30 тысяч рублей, при этом максимальная – не ограничена.
20 декабря 2022, 17:44
Сбер для зарплатных клиентов запустил новый промовклад
Размер ставки будет зависеть от суммы и срока депозита, а минимальная сумма вклада может начинаться от 30 тысяч рублей, при этом максимальная – не ограничена. Финансы и Банки
410
«Социальный процессинг» — универсальный сервис безналичной оплаты для участников адресных региональных социальных программ, владельцев карты «Мир».
20 декабря 2022, 17:37
Проект Сбера «Социальный процессинг» победил в программе «Развитие регионов. Лучшее для России»
«Социальный процессинг» — универсальный сервис безналичной оплаты для участников адресных региональных социальных программ, владельцев карты... Финансы и Банки
433
В центре внимания
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
21 декабря 2022  12:48
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
114
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
21 декабря 2022  12:32
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
113
В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой
21 декабря 2022  11:23
В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой
142
В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022
21 декабря 2022  09:52
В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022
191
Глава региона отметил, что значение ведомства для защиты интересов нашего государства трудно переоценить.
20 декабря 2022  14:44
Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ФСБ за вклад в обеспечение безопасности жителей региона и страны
554
Весь список