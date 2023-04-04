Каждый третий ипотечный заёмщик в Самаре планирует выплатить кредит за 5 лет

Я нашел ошибку
Главные новости:
Формирование исторической памяти и гражданской идентичности: самарские эксперты прокомментировали новый обучающий курс
Формирование исторической памяти и гражданской идентичности: самарские эксперты прокомментировали новый обучающий курс
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
21% профессионалов задумывается о смене сферы деятельности
21% профессионалов задумывается о смене сферы деятельности
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
Илья Резник отмечает 85-летие
Поэт-песенник Илья Резник отмечает 85-летие
В Жигулевске ученица 7-го класса упала с высоты
В Жигулевске ученица 7-го класса упала с высоты
Сызранец украл микроволновку, газовую плиту, две металлические бочки и 4 разобранных телевизора
Сызранец украл микроволновку, газовую плиту, две металлические бочки и 4 разобранных телевизора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.95
0.63
EUR 84.62
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
ЭкоСтройРесурс запускает в Самаре акцию по сбору макулатуры
В Краснодаре прошла торжественная церемония закрытия зимней Спартакиады молодежи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Каждый третий ипотечный заёмщик в Самаре планирует выплатить кредит за 5 лет

4 апреля 2023 10:00
170
Каждый третий ипотечный заёмщик в Самаре планирует выплатить кредит за 5 лет

Каждый 12-й россиянин (8%) хочет купить квартиру в ближайшие полгода. Большинство (60%) готово взять ипотеку, а каждый третий в Самаре планирует закрыть жилищный кредит в течение 5 лет. Таковы результаты опроса, который специалисты СберСтрахования провели в марте 2023 года среди жителей 37 российских городов с населением от 500 тыс. человек.

За два года после проведения аналогичного опроса количество желающих купить квартиру сократилось почти на 16 процентных пунктов. А вот сумма, которую россияне планируют потратить на жильё, удвоилась и достигла 4 млн рублей. Максимальную цену готовы заплатить в Москве — в среднем 7 млн. Самую низкую — в Астрахани (1,8 млн).

78% хотят купить жильё на вторичном рынке. При этом максимальный интерес к квартирам в новостройках проявляют жители Москвы (43%), Рязани (41%), Екатеринбурга (36%), Тюмени (33%) и Пензы (30%).

Наиболее популярным вариантом для покупки остаются «однушки»: к ним присматриваются более половины покупателей. От 27% до 38% интересуются «двушками», 7–15% — «трёшками», до 5% — квартирами, где четыре и более комнат.

Что касается первоначального взноса, половину стоимости квартиры готовы внести только 18% потенциальных ипотечных заёмщиков. Большинство (53%) закладывает на эти цели всего 10% цены жилья.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные продукты и сервисы» Сбербанка:

«Большинство опрошенных россиян (71%) хотят жить в своём, а не арендованном жилье. Это объясняет их высокую готовность взять для покупки заёмные средства. Два года назад только 35% потенциальных покупателей собирались оформить ипотеку. Тем, кто улучшает жилищные условия, подойдёт ипотечное страхование  финансовая поддержка заёмщика на период выплаты кредита. В СберСтраховании также можно оформить полис от недобровольной потери работы, который компенсирует до 6 месяцев поиска работы».

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

 «Многим ипотека помогает быстрее осуществить мечту — приобрести собственное жильё. Этим видом кредитования активно пользуются и жители Поволжья. При этом 32 % самарцев, у которых есть ипотека, намерены закрыть её в короткий срок. По данному показателю Самара вошла в топ-6 среди других городов России».

СберСтрахование предлагает две программы защиты недвижимости: ипотечное и добровольное страхование. Ипотечный полис можно расширить по своему усмотрению — например, включить в него риски гражданской ответственности. А программа «Защита квартиры и дома» обеспечит жильё страховкой от всех распространённых рисков: залива, пожара, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, противоправных действий третьих лиц (краж и так далее). Чтобы оформить полис, необязательно быть собственником квартиры. Например, можно застраховать дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных трат. Полис можно купить в любом отделении Сбера или дистанционно — в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберСтрахования.

Клиенты Сбера при оформлении ипотеки могут застраховать свою жизнь. Страховка снижает процентную ставку на 1 процентный пункт, поскольку банк минимизирует риски невозврата кредита. Если произойдёт страховой случай (уход из жизни, инвалидность или повышение группы инвалидности), задолженность клиента перед банком погасит СберСтрахование жизни. Заключить и оплатить договор можно в любом отделении Сбера или на сайте Домклик.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По-прежнему очень востребована льготная ипотека с господдержкой.
03 апреля 2023, 15:09
Исследование Домклик: в марте спрос на ипотеку Сбера вырос на 34%
По-прежнему очень востребована льготная ипотека с господдержкой. Финансы и Банки
416
По итогам шести месяцев пилота новая система мотивации привела к росту качества обслуживания корпоративных клиентов и увеличению среднемесячного дохода операторов.
03 апреля 2023, 14:57
Корпоративные клиенты Сбера смогут влиять оценками на премию операторов линии поддержки
По итогам шести месяцев пилота новая система мотивации привела к росту качества обслуживания корпоративных клиентов и увеличению среднемесячного дохода... Финансы и Банки
456
Чебурашка станет модератором главной панельной сессии Сбера на ПМЭФ
01 апреля 2023, 10:40
Чебурашка станет модератором главной панельной сессии Сбера на ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум состоится с 14 по 17 июня 2023 года. Финансы и Банки
831
В центре внимания
в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
4 апреля 2023  12:46
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
81
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
4 апреля 2023  12:38
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
69
В Самарской области появятся новые туристическое объекты
4 апреля 2023  10:58
В Самарской области появятся новые туристическое объекты
136
В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября.
4 апреля 2023  10:27
В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября
132
В Самаре официально стартовал месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. 
3 апреля 2023  12:25
В Самаре официально стартовал месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1122
Весь список