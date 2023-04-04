Каждый третий ипотечный заёмщик в Самаре планирует выплатить кредит за 5 лет

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Каждый 12-й россиянин (8%) хочет купить квартиру в ближайшие полгода. Большинство (60%) готово взять ипотеку, а каждый третий в Самаре планирует закрыть жилищный кредит в течение 5 лет. Таковы результаты опроса, который специалисты СберСтрахования провели в марте 2023 года среди жителей 37 российских городов с населением от 500 тыс. человек.

За два года после проведения аналогичного опроса количество желающих купить квартиру сократилось почти на 16 процентных пунктов. А вот сумма, которую россияне планируют потратить на жильё, удвоилась и достигла 4 млн рублей. Максимальную цену готовы заплатить в Москве — в среднем 7 млн. Самую низкую — в Астрахани (1,8 млн).

78% хотят купить жильё на вторичном рынке. При этом максимальный интерес к квартирам в новостройках проявляют жители Москвы (43%), Рязани (41%), Екатеринбурга (36%), Тюмени (33%) и Пензы (30%).

Наиболее популярным вариантом для покупки остаются «однушки»: к ним присматриваются более половины покупателей. От 27% до 38% интересуются «двушками», 7–15% — «трёшками», до 5% — квартирами, где четыре и более комнат.

Что касается первоначального взноса, половину стоимости квартиры готовы внести только 18% потенциальных ипотечных заёмщиков. Большинство (53%) закладывает на эти цели всего 10% цены жилья.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные продукты и сервисы» Сбербанка:

«Большинство опрошенных россиян (71%) хотят жить в своём, а не арендованном жилье. Это объясняет их высокую готовность взять для покупки заёмные средства. Два года назад только 35% потенциальных покупателей собирались оформить ипотеку. Тем, кто улучшает жилищные условия, подойдёт ипотечное страхование — финансовая поддержка заёмщика на период выплаты кредита. В СберСтраховании также можно оформить полис от недобровольной потери работы, который компенсирует до 6 месяцев поиска работы».

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Многим ипотека помогает быстрее осуществить мечту — приобрести собственное жильё. Этим видом кредитования активно пользуются и жители Поволжья. При этом 32 % самарцев, у которых есть ипотека, намерены закрыть её в короткий срок. По данному показателю Самара вошла в топ-6 среди других городов России».

СберСтрахование предлагает две программы защиты недвижимости: ипотечное и добровольное страхование . Ипотечный полис можно расширить по своему усмотрению — например, включить в него риски гражданской ответственности. А программа «Защита квартиры и дома» обеспечит жильё страховкой от всех распространённых рисков: залива, пожара, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, противоправных действий третьих лиц (краж и так далее). Чтобы оформить полис, необязательно быть собственником квартиры. Например, можно застраховать дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных трат. Полис можно купить в любом отделении Сбера или дистанционно — в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберСтрахования.

Клиенты Сбера при оформлении ипотеки могут застраховать свою жизнь. Страховка снижает процентную ставку на 1 процентный пункт, поскольку банк минимизирует риски невозврата кредита. Если произойдёт страховой случай (уход из жизни, инвалидность или повышение группы инвалидности), задолженность клиента перед банком погасит СберСтрахование жизни. Заключить и оплатить договор можно в любом отделении Сбера или на сайте Домклик.