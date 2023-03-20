Как предприниматели развивают бизнес и выходят на новый уровень вместе со Сбербанком?

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19 марта ежегодно отмечается международный День клиента. Традиционно компании по всему миру выражают признательность своим клиентам, благодарят их за сотрудничество. Более 180 лет сотрудники Сбербанка помогают найти денежные средства на запуск и развитие бизнеса, решать жилищный вопрос, увеличивать доходы, а также разрабатывают высокотехнологичные решения, способствующие созданию новых рабочих мест, развитию предпринимательской культуры, обмену опытом и компетенциями. Ежедневно Сбер прилагает максимум усилий для выполнения запросов клиентов, дает людям уверенность и надежность. «Всё – для клиента» - не просто слова, а один из основополагающих принципов работы Сбера.

В этом году в преддверии Дня клиента мы хотим поделиться историями тех, кому Сбербанк помог реализовать свой потенциал, вывести бизнес на новый уровень в условиях динамично меняющегося мира.

Открыли ИП – и точка

Принять решение об открытии бизнеса всегда сложно и волнительно. Риски, горизонты новых возможностей, точки роста и масштабирование – со всем этим так или иначе приходится столкнуться начинающему бизнесмену. Один из самарских предпринимателей, владелец флористического бутика, поделился с нами своим путём – от самозанятого до ИП.

В сентябре 2022 года житель Самарской области обратился в Сбербанк, чтобы ему помогли зарегистрироваться в качестве самозанятого для оказания услуг по сборке и доставке цветов и подарков. Сбер при помощи сервиса «Свое дело» не просто выполнил запрос клиента, но и дополнительно рассказал об основных функциях платформы, а также бесплатно подготовил для клиента бизнес-план. После открытия собственного флористического бутика у клиента начался резкий рост продаж. Масштабирование – возможность, которая стала доступна ему в новых реалиях. Именно поэтому в декабре 2022 года он вновь обратился в Сбербанк для регистрации ИП. Совместно с партнером банка, региональным центром «Мой бизнес», Сбер не только помог зарегистрировать юридическое лицо, но и рассказал о налоговых режимах и льготах, проинформировал о мерах государственной поддержки.

Развитие и еще раз развитие

Уже на протяжении нескольких лет подряд Сбербанк активно сотрудничает с одним из крупнейших ломозаготовительных и производственных холдингов России - «Акрон Холдинг». В рамках данного партнерского соглашения Сбер и «Акрон» плодотворно сотрудничают в сфере ESG. Поскольку Сбер одним из первых перешёл на принципы устойчивого развития с заботой об экологии, сегодня банк предлагает своим партнерам комплексный подход в реализации их ESG-стратегии.

Помимо финансирования «зеленых» проектов, «Акрон Холдинг» и Сбер осуществляют широкое взаимодействие в реализации масштабных бизнес проектов. Так, в 2014 году Сбер профинансировал строительство первой производственной площадки «Акрон Холдинга» – завода «Русская Катанка». Именно с этого момента началась интеграция компании в производственный холдинг. Благодаря финансированию банка «Акрон Холдинг» приобрел и построил 24 завода. Одно из последних достижений – покупка в 2022 году в Самарской области ГК «Электрощит», крупнейшего завода мощностью более 100 тысяч электротехнического оборудования в год.

У Поволжского банка есть множество историй клиентов, которые достигли новых высот вместе со Сбером. К примеру, ГК «Агромир» за 2 года реализовала около 40 тысяч тонн подсолнечного масла, СЗГК «Кронверк» за 6 лет построила более 270 тысяч квадратных метров жилья, ПКФ «Карон-Мет» увеличила количество выпускаемой продукции в два раза, а строительная компания «Смарт-Инвест» только за последнее время осуществила 6 масштабных инвестиционных проектов.

Фото: от Drazen Zigic на Freepik