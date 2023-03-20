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Как предприниматели развивают бизнес и выходят на новый уровень вместе со Сбербанком?

20 марта 2023 09:28
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Как предприниматели развивают бизнес и выходят на новый уровень вместе со Сбербанком?

19 марта ежегодно отмечается международный День клиента. Традиционно компании по всему миру выражают признательность своим клиентам, благодарят их за сотрудничество. Более 180 лет сотрудники Сбербанка помогают найти денежные средства на запуск и развитие бизнеса, решать жилищный вопрос, увеличивать доходы, а также разрабатывают высокотехнологичные решения, способствующие созданию новых рабочих мест, развитию предпринимательской культуры, обмену опытом и компетенциями. Ежедневно Сбер прилагает максимум усилий для выполнения запросов клиентов, дает людям уверенность и надежность. «Всё – для клиента» - не просто слова, а один из основополагающих принципов работы Сбера.

В этом году в преддверии Дня клиента мы хотим поделиться историями тех, кому Сбербанк помог реализовать свой потенциал, вывести бизнес на новый уровень в условиях динамично меняющегося мира.

Открыли ИП – и точка

Принять решение об открытии бизнеса всегда сложно и волнительно. Риски, горизонты новых возможностей, точки роста и масштабирование – со всем этим так или иначе приходится столкнуться начинающему бизнесмену. Один из самарских предпринимателей, владелец флористического бутика, поделился с нами своим путём – от самозанятого до ИП.

В сентябре 2022 года житель Самарской области обратился в Сбербанк, чтобы ему помогли зарегистрироваться в качестве самозанятого для оказания услуг по сборке и доставке цветов и подарков. Сбер при помощи сервиса «Свое дело» не просто выполнил запрос клиента, но и дополнительно рассказал об основных функциях платформы, а также бесплатно подготовил для клиента бизнес-план. После открытия собственного флористического бутика у клиента начался резкий рост продаж. Масштабирование – возможность, которая стала доступна ему в новых реалиях. Именно поэтому в декабре 2022 года он вновь обратился в Сбербанк для регистрации ИП. Совместно с партнером банка, региональным центром «Мой бизнес», Сбер не только помог зарегистрировать юридическое лицо, но и рассказал о налоговых режимах и льготах, проинформировал о мерах государственной поддержки. 

Развитие и еще раз развитие

Уже на протяжении нескольких лет подряд Сбербанк активно сотрудничает с одним из крупнейших ломозаготовительных и производственных холдингов России - «Акрон Холдинг». В рамках данного партнерского соглашения Сбер и «Акрон» плодотворно сотрудничают в сфере ESG. Поскольку Сбер одним из первых перешёл на принципы устойчивого развития с заботой об экологии, сегодня банк предлагает своим партнерам комплексный подход в реализации их ESG-стратегии.

Помимо финансирования «зеленых» проектов, «Акрон Холдинг» и Сбер осуществляют широкое взаимодействие в реализации масштабных бизнес проектов. Так, в 2014 году Сбер профинансировал строительство первой производственной площадки «Акрон Холдинга» – завода «Русская Катанка». Именно с этого момента началась интеграция компании в производственный холдинг. Благодаря финансированию банка «Акрон Холдинг» приобрел и построил 24 завода. Одно из последних достижений – покупка в 2022 году в Самарской области ГК «Электрощит», крупнейшего завода мощностью более 100 тысяч электротехнического оборудования в год.

У Поволжского банка есть множество историй клиентов, которые достигли новых высот вместе со Сбером. К примеру, ГК «Агромир» за 2 года реализовала около 40 тысяч тонн подсолнечного масла, СЗГК «Кронверк» за 6 лет построила более 270 тысяч квадратных метров жилья, ПКФ «Карон-Мет» увеличила количество выпускаемой продукции в два раза, а строительная компания «Смарт-Инвест» только за последнее время осуществила 6 масштабных инвестиционных проектов.

Фото: от Drazen Zigic на Freepik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: СберБанк

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