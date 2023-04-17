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«ИИ-Старт»: каждый учитель России может запустить кружок по искусственному интеллекту

17 апреля 2023 17:31
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Подать заявку на участие можно уже сегодня.

Стартовал приём заявок на участие в проекте «ИИ-Старт», присоединиться к которому могут педагоги России, заинтересованные в запуске кружков по искусственному интеллекту в своих образовательных учреждениях. Подать заявку на участие можно уже сегодня на сайте проекта.

Инициатива реализуется Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в рамках проекта «Академия искусственного интеллекта для школьников» совместно с инфраструктурным центром «Нейронет» на базе Фонда развития физтех-школ и Физтех-школой прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ.

Педагоги, подавшие заявки на участие, смогут пройти 72-часовой курс повышения квалификации «Искусственный интеллект: теория и методика обучения в основной и старшей школе», а также изучить блок программирования на Python, анализ данных и машинное обучение, обработку естественного языка и возможности нейронных сетей. По завершении обучения участники получат удостоверение о повышении квалификации от Московского городского педагогического университета (МГПУ), методические рекомендации, презентации и задания для отработки с детьми на занятиях кружков, которые могут быть запущены в новом учебном году в период с сентября по май.

Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»:

«Дополнительное образование для детей в сфере искусственного интеллекта становится всё более востребованным. В 2022 году для участия в программе по развитию кружков по ИИ поступило свыше 300 заявок от педагогов из 65 регионов страны, 270 из них были зачислены на курсы повышения квалификации. Проект позволит ещё большему числу ребят и педагогов познакомиться с одной из наиболее востребованных ИТ-технологий, а также привлечь школьников к участию в профильных конкурсах и олимпиадах, связанных с технологиями ИИ и машинного обучения. А мы вместе с партнёрами будем и дальше реализовывать инициативы для воспитания будущих ИТ-специалистов страны».

Во время обучения педагоги получат поддержку и консультации экспертов Deep Learning School, одного из проектов ФПМИ МФТИ для школьников в области ИИ и машинного обучения, а также Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ:

«ФПМИ — это живая и открытая школа, которая стремится сохранить фундаментальное образование и дарить глубокие знания всем желающим. Мы хотим сделать жизнь учителей более свободной, интересной и насыщенной, чтобы они могли максимально реализовывать свой потенциал. Участие в проекте «ИИ-Старт» позволит педагогам присоединиться к тематическому сообществу, обмениваться опытом и получать необходимые знания и навыки для успешного запуска кружков по искусственному интеллекту в своих учебных заведениях».

Андрей Богданов, исполнительный директор Фонда развития физтех-школ:

«В современном мире искусственный интеллект становится всё более значимым. Он помогает людям во многих сферах деятельности — как на работе, так и в повседневной жизни: например, без его помощи нельзя сделать фотографию на смартфон. Благодаря искусственному интеллекту оптимизируются рабочие процессы различных компаний. Поэтому команда Фонда развития физтех-школ очень гордится тем, что вместе со Сбербанком реализовывает программу образовательной кружковой деятельности именно по искусственному интеллекту. Таким образом, мы помогаем и педагогам, и детям получать необходимые знания в одной из самых востребованных на сегодняшний день областей науки. Мы очень благодарны Благотворительному фонду Сбербанка «Вклад в будущее» за сотрудничество и приложим все возможные усилия, чтобы помочь участникам проекта «ИИ-Старт» добиться успехов в создании кружков по искусственному интеллекту в своих образовательных учреждениях».

Деятельность Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» нацелена на содействие развитию социальной сферы с учётом вызовов современного мира. Программы и проекты Фонда создают возможности и условия для развития личностного потенциала каждого, навыков XXI века и новых грамотностей у молодёжи и педагогов нашей страны. Фонд также работает над тем, чтобы в России существовала действенная и жизнеспособная система поддержки эффективных практик, помогающих детям с опытом сиротства и особенностями развития обрести навыки, необходимые для самостоятельной и достойной жизни.

«Академия искусственного интеллекта для школьников» — проект Благотворительного фонда «Вклад в будущее», реализуемый при поддержке Сбера с 2018 года. Цель проекта — формирование интереса и развитие прикладных навыков в сфере искусственного интеллекта у школьников.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: СберБанк

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