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Эквайринг – что это такое и почему это удобно

9 декабря 2022 17:14
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Благодаря этой технологии можно отказаться или сократить использование наличных денег и пользоваться банковской картой или смартфоном.

Пожалуй, многие слышали, слово «эквайринг», вероятно кто-то знает, что оно означает, но большинство пользуются им каждый день, даже не подозревая об этом. Эквайринг – это технология безналичного приема платежей с использованием банковских карт и систем бесконтактной оплаты. Благодаря этой технологии можно отказаться или сократить использование наличных денег и пользоваться банковской картой или смартфоном. Существует несколько видов эквайринга, в которых мы хотим разобраться.

Торговый эквайринг

Это один из наиболее распространенных видов безналичной оплаты, который можно встретить в большинстве торговых точек. По недавно опубликованным данным Сбербанка, в Поволжье количество терминалов оплаты Сбера на 1 ноября 2022 года увеличилось на 9% и превысило 153 тысячи аппаратов. А общий объем транзакций в регионах Поволжья за 10 месяцев 2022 года увеличился почти на 15% и достиг 681 млрд рублей.

На деле оплата с помощью торгового эквайринга выглядит так: на кассе располагается специальный терминал, к которому нужно приложить банковской карточку и деньги автоматически спишутся. Да недавнего времени также можно было расплачиваться смартфонами, но после введения ограничений, многие крупные компании, реализующие такую возможность, ушли с российского рынка. Однако, недавно Сбер заявил, что возвращает на смартфоны системы Android функцию SberPay, которая позволяет оплачивать смартфоном.

Оплата по QR

Еще один распространенный вид эквайринга – это оплата по QR. Для этого на кассе достаточно отсканировать смартфоном графический код, который появится на терминале, и оплата пройдёт автоматически.

Экперты отмечают, что данный вид эквайринга набирает широкую популярность, во многом из-за того, что пользоваться им можно как со смартфонов с операционной системой Android, так и iOS. «Появляются новые технологии оплаты, такие как «SberPay оплата по QR», благодаря которой можно оплачивать товары или услуги, отсканировав графический год. Преимущество данного метода в том, что им можно пользоваться со смартфонов как на операционной системе Android, так и iOS», – рассказывает Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка

Интернет-эквайринг

Еще один вид эквайринга, который активно используется для оплаты товаров, но уже в сети интернет. Благодаря этому можно оплачивать покупки в интернет-магазинах при помощи банковской карты. Система передачи данных полностью защищена, поэтому является безопасной.

Все эти виды эквайринга востребованы среди покупателей, а также являются удобным механизмом для предпринимателей, т.к. позволяют повысить удобство для клиентов. Начинающим предпринимателям, важно изучить этот механизм и понять, как он работает. Для этого финансовые организации проводят различные акции. Недавно Сбер запустил особое предложение, благодаря которому можно уменьшить комиссию по эквайрингу для новых и действующих корпоративных клиентов, которые еще не пользовались эквайрингом. Предложение действует до 28 февраля 2023 года включительно.

Теги: СберБанк

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