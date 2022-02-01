Я нашел ошибку
Главные новости:
Основная цель установки пунктов весового и габаритного контроля — обеспечение сохранности дорожного полотна.
В регионе установят автоматический пункт весогабаритного контроля на автодороге Самара-Бугуруслан
Они полностью выплатили штраф.
Задержанные за сбор жуков на Шри-Ланке россияне вылетели на родину
Сегодня в Куйбышевский район направили 8 единиц техники и 22 рабочих, которые помогают в ручной расчистке. 
В Самаре продолжаются расчистка, обработка улично-дорожной сети
До 1 февраля 2023 года. Ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2022 года.
Домклик от Сбера продлил скидку 0,3% на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок
Он обвиняется в служебном подлоге.
Замдиректора ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» пойдет под суд
30 января она вышла из дома и не возвращалась более суток.
Вернулась домой: в Самаре нашли пропавшую 16-летнюю девушку
Его похоронили рядом с женой — Ниной Куравлевой, с которой они прожили более 50 лет.
Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище
Из них 8,5 млн имели высокий уровень критичности.
Более 23 млн компьютерных атак зафиксировано на информсистемы органов власти Самарской области в 2021 году
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.13
-0.34
EUR 86.79
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Домклик от Сбера продлил скидку 0,3% на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок

1 февраля 2022 16:54
111
До 1 февраля 2023 года. Ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2022 года.

Домклик от Сбера продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3% при использовании сервиса «Электронная регистрация», до 1 февраля 2023 года. Ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2022 года. Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту.

Скидкой 0,3% при электронной регистрации можно воспользоваться при покупке квартиры в новостройке и на вторичном рынке. Чтобы воспользоваться скидкой 0,3%, попросите сотрудника банка добавить в вашу сделку сервис электронной регистрации или выберите соответствующий пункт при оформлении заявки на ипотеку онлайн.  Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на Domсlick.ru

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Сейчас 9 из 10 сделок проходят через сервис электронной регистрации Домклик. В 2021 году востребованность онлайн-регистрации выросла на 30% в сравнении с 2020 годом. Благодаря сервису процесс подготовки и проведения сделки стал максимально удобным. Уверен, что продление акции позволит еще большему числу людей приобрести жилье в ипотеку на выгодных условиях и оформить сделку быстро и безопасно за один визит в банк».

 

Фото из открытых источников

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это говорит о высоком качестве портфеля розничных кредитов и хорошей платёжной дисциплине заёмщиков, уверены в Сбере.
01 февраля 2022, 15:35
Клиенты Сбера погашают потребкредит вдвое быстрее изначального срока
Это говорит о высоком качестве портфеля розничных кредитов и хорошей платёжной дисциплине заёмщиков, уверены в Сбере. Финансы и Банки
143
В 2020 году доля господдержки в ИЖС составляла только 30%.
01 февраля 2022, 14:54
Сбер: 50% ипотеки на частные дома выдается в рамках льготных госпрограмм
В 2020 году доля господдержки в ИЖС составляла только 30%. Финансы и Банки
158
Сбер назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке»
01 февраля 2022, 12:40
Сбер назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке»
Обычно семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет, но полностью выплачивают ее в среднем за 4,5 года. Финансы и Банки
193
В центре внимания
В Самарском регионе с 1 февраля дети и подростки временно не смогут посещать учреждения культуры
1 февраля 2022  11:45
В Самарском регионе с 1 февраля дети и подростки временно не смогут посещать учреждения культуры
243
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля 2022 года
1 февраля 2022  09:07
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля 2022 года
275
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
31 января 2022  13:46
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
574
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
31 января 2022  12:44
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
921
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
31 января 2022  12:27
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
436
Весь список