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Для  бесплатного расчета стоимости квартир россияне часто используют сервисы Сбера

22 февраля 2023 16:09
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​​​​​​​Динамика количества запросов за последние 11 месяцев показала, что пик спроса на расчёт рыночной цены жилья приходился на июль, сентябрь и январь.

Как сообщает пресс-служба Сбера, аналитики Домклик изучили статистику использования бесплатного сервиса для расчёта рыночной стоимости квартир.

Динамика количества запросов за последние 11 месяцев показала, что пик спроса на расчёт рыночной цены жилья приходился на июль, сентябрь и январь.

Как отмечают в банке, популярность сервиса обусловлена его простотой: чтобы выяснить рыночную стоимость квартиры, необходимо ввести адрес дома, количество комнат, площадь жилья и нажать на кнопку «Узнать цену», далее сервис бесплатно выдаст ориентировочную рыночную стоимость квартиры.

Для расчёта используется машинное обучение. В алгоритм заложены реальные ипотечные сделки Сбера, проведённые с помощью Домклик. Учитываются параметры квартиры, дома, района, инфраструктура и аналогичное жильё поблизости. Сервис помогает узнать, на какую цену ориентироваться покупателям и продавцам жилья, определиться с бюджетом, найти подходящий вариант и привести аргументы для торга.

Теги: СберБанк

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