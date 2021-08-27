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Большинство клиентов «Госуслуг» регистрируются через СберБанк Онлайн

27 августа 2021 13:48
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Большинство клиентов «Госуслуг» регистрируются через СберБанк Онлайн

СберБанк — основной канал онлайн-регистраций и подтверждений учётных записей на портале «Госуслуги». За последние два года этим способом регистрации воспользовалось 12 миллионов клиентов Сбера. Всего за несколько кликов они получили подтверждённые учётные записи.

Главными причинами для активной регистрации стали QR-коды для вакцинированных и переболевших COVID-19, социальные выплаты и возможность участия в электронном голосовании.

В июле 2021 года ежедневно на портале регистрировалось в среднем по 41 600 пользователей.

- Доверие государства к банковской системе идентификации позволило гражданам в период пандемии получить полный доступ ко всем сервисам портала "Госуслуги", в том числе по оформлению президентских выплат на детей. В дальнейшем тесная интеграция ЕСИА и Сбер ID позволит гражданам пользоваться банковскими и государственными сервисами в одном приложении без дополнительного ввода логинов и паролей, Петр Днепровский, Директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка. 

Теги: Госуслуги сбер СберБанк Онлайн

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