ЖКХ и коммунальные платежи оказались самой нелюбимой статьей расходов россиян

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Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян, чтобы выяснить, какие расходы у россиян оказались самыми нелюбимыми и большими. Согласно результатам опроса, в ТОП-3 самых неприятных статей расхода для россиян вошли ЖКХ и коммунальные платежи (42%), ипотека и кредит (29%), медицинские услуги и лекарства (18%). Наименее неприятной статьей расходов россияне посчитали покупку товаров для дома (3%), бытовой химии (3%), косметики и средств гигиены (3%).

Также опрошенные не любят тратиться на ремонт и бытовые услуги (13%), платить за аренду жилья (11%), за интернет и мобильную связь (10%), оплачивать страховые взносы (9%), крупные покупки вроде техники, мебели и отпуска (8%) и продукты (8%).

При этом 14% опрошенных ежемесячно тратят на нежелательные расходы до 5 000 рублей, 26% — от 5 000 до 10 000 рублей, 21% — от 10 000 до 20 000 рублей. 13% респондентов тратят на неприятные им расходы от 20 000 до 30 000 рублей в месяц. В среднем, согласно опросу, россияне тратят на «нелюбимые» статьи расходов в среднем около 21 855 рублей в месяц.