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Жители Поволжья, работающие за границей, просят индексацию зарплаты и выплат в валюте

8 ноября 2023 10:00
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Жители Поволжья, работающие за границей, просят индексацию зарплаты и выплат в валюте

Опрос работодателей, проведенный крупнейшей платформой онлайн-рекрутинга hh.ru показал: у половины компаний, в том числе из Поволжья, есть сотрудники за границей. Каждая третья компания платит им в рублях, а каждый второй сотрудник просит провести индексацию заработной платы.

Исследование показало: у 55% опрошенных работодателей в штате есть сотрудники, работающие вне РФ. Чаще всего это ИТ (25%), строительство и недвижимость (13%), СМИ\маркетинг (8%), ретейл (7%), финсектор (4%), энергетика (4%), добывающая отрасль (4%), электроника и приборостроение (3%).

В половине случаев численность таких сотрудников составляет от 5 до 10% от общей численности. У каждой десятой (12%) компании заграничных сотрудников — до четверти штата. У каждого пятого бизнеса (18%) — до 50% от всего объема сотрудников, у 15% компаний за границей трудится больше половины компании. При этом у 38% сотрудники остановились на СНГ, у 29% — уехали в страны Ближнего Востока (включая Турцию, ОАЭ), 12% — в ЕС, 9% — в Азию 3% — в Канаду и США, остальные затруднились ответить.

Каждая третья компания выплачивает зарплату сотрудникам, работающим вне РФ, в рублях. Еще треть – в валюте страны проживания сотрудника, 18% — в долларах США, еще 12% — частично в рублях и частично в другой валюте (в зависимости от конкретного сотрудника), 3% выплачивают в евро. 53% работников, получающих зарплату полностью или частично в рублях, в течение последних месяцев просили изменить валюту выплаты, еще 62% просят провести индексацию.

Компании-участники опроса поделились и планами. Так, 23% пока никак практику выплаты зарплаты менять не будут. Еще столько же заявили, что проведут плановую индексацию в этом году, но без изменений валюты выплаты. 5% хотят перевести все выплаты из другой валюты в рубли. При этом 5% компаний готовы перевести зарплату ценных для них релокантов из рублей в иную валюту. Столько же готовы пойти на аналогичные меры, но только по запросу.

Теги: Опрос

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