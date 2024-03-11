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Работодатели на 45% чаще приглашали на собеседования женщин в 2023 году, при этом их зарплатные ожидания оказались ниже мужских в среднем почти на 23 тысячи рублей, что связано с гендерными стереотипами, свидетельствуют данные сервиса Headhunter и мнение экспертов, пишет Прайм.

«Число приглашений, отправленных работодателями женщинам (в прошлом году - ред.), на 45% превысило приглашения мужчин (71 миллион и 49 миллионов соответственно). Темпы прироста приглашений также были выше в отношении женщин: на 33% больше женщинам по сравнению с 2022 годом, и на 22% больше мужчинам», - говорится в сообщении.

Главный эксперт Headhunter по рынку труда Наталья Данина отметила, что работодатели чаще приглашали на собеседования женщин, чем мужчин в возрасте 19-35 лет - на 13,5 миллиона больше приглашений, и на 4,8 миллиона больше в возрасте 31-40 лет. Гендерный баланс был достигнут среди 51-60-летних соискателей - работодатели предложили пройти собеседование по двум миллионам мужчин и женщин.

«Фундаментальный фокус на приглашения женщин работодатели сохраняют на позиции в HR (90% доля приглашений женщин), в бухгалтерии (87%), в сферах науки и образования (87%). На позиции высшего менеджмента женщин стали приглашать в два раза чаще, чем в 2022 году, в консалтинг – на 64% чаще, в сельское хозяйство – на 50%, в IT – на 42%, на рабочие и производственные позиции – на треть чаще», - уточнила эксперт.

Женщины склонны к занижению своих зарплатных ожиданий, сообщила Данина. В прошлом году они просили зарплату на 22,5 тысячи рублей меньше, чем мужчины – медиана зарплатных ожиданий у женщин 51,5 тысячи рублей против 74 тысяч рублей у мужчин. Самый существенный разрыв в 38 тысяч характерен для женщин в возрасте от 41-50 лет - 61,2 тысячи против 99,2 тысячи у мужчин в том же возрасте. Самый минимальный разрыв в пять тысяч у женщин 14-18 лет. Однако на управленческих позициях они запрашивают в среднем на пять тысяч рублей больше.

При этом руководитель управления талантами в онлайн-школе английского языка Skyeng Ирина Абдулова подчеркнула, что зарплатные ожидания женщин зависят не от пола, а от понимания уровня своих навыков и знаний. В сфере онлайн-образования размер вознаграждения определяется компетенциями, уровнем должности, а также медианной зарплатой на рынке по этой позиции.

«По данным Счетной палаты, оплата труда в тех отраслях, где в большей степени заняты женщины (образование, здравоохранение, социальные услуги), пока находится на более низком уровне, чем в отраслях реальной экономики. Это действительно проблема, которая должна решаться системно и потребует достаточно длительного времени. Поэтому пока рано говорить о каких-либо заметных для простого человека изменениях с момента принятия в России национальной стратегии в интересах женщин в 2022 году. Скорее сейчас на государственном уровне ведется работа по формированию базы для дальнейшей перестройки системы. Что касается отрасли коммуникаций, здесь гендерное неравенство в уровне оплаты труда практически не заметно. Скорее зарплатные ожидания кандидатов и компенсация, которую готовы предложить компании, зависит от уровня компетенций конкретного кандидата», — отметила генеральный директор агентства КРОС Екатерина Мовсесян.

Как свидетельствуют Headhunter, самая существенная разница в зарплатах не в пользу женщин в сферах добычи сырья (57,5 тысячи рублей), консалтинга (47,8 тысячи рублей), сельского хозяйства (41 тысяча рублей), медицины (36,4 тысячи рублей) и IT (35,3 тысячи рублей). Минимальная разница – в строительстве (1,5 тысячи рублей) и искусстве, развлечениях, массмедиа (2,5 тысячи рублей).