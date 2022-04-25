Желаемый уровень МРОТ в Самаре составляет 36,9 тыс. рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
5 миллионов водительских удостоверений в России будут автоматически продлены на 3 года.
Самарские автолюбители смогут ездить с просроченными правами?
В Самаре за сутки заболели 99 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов в период с 18 по 25 число каждого месяца.
У жителей Самарской области остался один день для передачи показаний приборов учета 
Более 150 тыс. студентов станут участниками стратегической инициативы «Профессионалитет» в 2022 году
Более 150 тыс. студентов станут участниками стратегической инициативы «Профессионалитет» в 2022 году
Специалисты "РКС-Самара" продолжают устанавливать арт-объекты на ул. Подшипниковой
Специалисты "РКС-Самара" продолжают устанавливать арт-объекты на ул. Подшипниковой
Сотрудники МЧС России приняли участие в обеспечении безопасности празднования Пасхи
Сотрудники МЧС России приняли участие в обеспечении безопасности празднования Пасхи
Строительство новой станции метро в Самаре может затормозить юрист из села
Строительство новой станции метро в Самаре может затормозить юрист из села
В Самаре отменили торги на проектирование нового корпуса больницы Пирогова
В Самаре отменили торги на проектирование нового корпуса больницы Пирогова
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.5
-1.5
EUR 80.02
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Самаре официально открылся новый велосезон
В Самаре во всех районах города прошел заключительный Общегородской субботник
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Желаемый уровень МРОТ в Самаре составляет 36,9 тыс. рублей

25 апреля 2022 09:41
192
Желаемый уровень МРОТ в Самаре составляет 36,9 тыс. рублей

Величина федерального МРОТ в 2022 году составляет 13890 рублей. Однако жители мегаполисов считают, что МРОТ должен быть больше фактического в 2—3 раза. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у жителей городов с населением от 500 тысяч человек их запросы к уровню МРОТ. Мы предложили респондентам выбрать желаемую величину минимального размера оплаты труда в границах от федерального размера МРОТ (13890 руб.) до значения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в РФ в январе 2022 года (55715 руб.) и вычислили среднее значение. В опросах приняли участие представители экономически активного населения: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 700 респондентов из городов-полумиллионников.

В Самаре желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 36900 руб., в январе этого года эта сумма была равна 33700 руб., а в ноябре 2020 года – 32000.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей: по мнению среднестатистического жителя столицы, он должен составлять 43200 руб., всего 3 месяца назад желаемый размер МРОТ составлял 42100 руб., а в ноябре 2020 года — 40100 руб. На втором месте — Владивосток (40700 руб.), на третьем — Санкт-Петербург (39400 руб.).

В пятерку мегаполисов с наиболее высокими ожиданиями к МРОТ входят также Хабаровск и Красноярск: с точки зрения местных жителей, здесь он должен составлять в среднем 39200 и 39100 руб. соответственно.

Самый скромный уровень среднего желаемого МРОТ — в Пензе (32900 руб.), Нижнем Новгороде (33200 руб.) и Волгограде (33400 руб.). Относительно невысоки ожидания жителей Казани (33500 руб.) и Тольятти (33600 руб.).

По сравнению с январем текущего года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, запросы жителей российских мегаполисов возросли: сказывается экономическая неопределенность и инфляция. Наибольший прирост желаемого уровня МРОТ SuperJob отмечает в Барнауле (+13%, 36300 руб.), Перми (+12%, также 36300 руб.), Липецке и Кирове (по 11%, 36500 и 35600 руб. соответственно), а также в Ярославле и Челябинске (по 10%, 37300 и 36300 руб.).

  • Место проведения опроса: города России с численностью населения от 500 тыс. человек
  • Населенных пунктов: 37
  • Время проведения: 17 марта — 21 апреля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет
  • Размер выборки: 31700 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 700 респондентов из городов-полумиллионников
Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
самарцы рассказали, сколько денег тратят на сигареты
25 апреля 2022, 11:59
Самарцы рассказали, сколько денег тратят на сигареты
Делают перекуры 2-3 раза во время рабочего дня 31% ответивших. Общество
149
Самарцы рассказали об отпускных предпочтениях
24 апреля 2022, 11:36
Самарцы рассказали об отпускных предпочтениях
Любимый вид отдыха самарцев — путешествия по городам и странам. Общество
529
12% автолюбителей Самарской области купили запчасти впрок
22 апреля 2022, 10:18
12% автолюбителей Самарской области купили запчасти впрок
Треть автолюбителей Самарской области хотели сделать запасы запчастей и расходников, но отложили покупку по финансовым причинам. Общество
451
  • Консультант плюс
В центре внимания
Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь
25 апреля 2022  10:52
Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь
226
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
24 апреля 2022  14:40
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
606
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с православной Пасхой
24 апреля 2022  13:03
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с православной Пасхой
544
Глава региона поблагодарил неравнодушных земляков за инициативность.
23 апреля 2022  16:25
Дмитрий Азаров поблагодарил участников общегородского субботника
845
В парках и скверах Самары проходят субботники
23 апреля 2022  11:43
В парках и скверах Самары проходят субботники
669
Весь список