Зарплатные ожидания производственников в Самарской области выросли за год на 35%

107

Исследовательский центр Зарплаты.ру зафиксировал рост зарплатных ожиданий практически по всем рабочим и инженерным специальностям в период с января 2022 по январь 2023 в Самарской области. Операторы производственных линий теперь рассчитывают на зарплату на 35% выше, чем в начале прошлого года. Токари и фрезеровщики, а также разнорабочие хотят на 22% больше, а сварщики — на 9%.

В то же время зарплатные ожидания операторов станков с ЧПУ снижались в среднем на 16%. Несмотря на то, что эти специалисты всегда были в дефиците, на какое-то время на их востребованности сказался уход иностранных компаний и приостановка обновления ПО станков. У руководителей в сфере производства (начальников участков, смен) наблюдалось снижение зарплатных ожиданий в пределах 11%, предложение для них также снижалось на 10-15%. По инженерным специальностям предложение снижалось еще большими темпами — до 35%, но зарплатные ожидания росли на 15-20%.

Аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру отмечают, что причины положительной динамики зарплатных ожиданий — сокращение числа рабочих из-за мобилизации и эмиграции, а также необходимость налаживать оборудование и перезапускать производственные линии после ухода иностранных компаний.