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Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям

11 октября 2024 21:56
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Участники заседания обсудили разработку нового формата взаимодействия науки и промышленности — производственной аспирантуры. Доклад по этой теме представил Валерий Фальков.

В четверг, 10 октября, на заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям в Москве обсудили современные вызовы и новые механизмы в интересах промышленно-технологического развития страны.

В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, первый вице-президент Cоюза, глава Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев, вице-президент Союза, помощник Президента РФ Алексей Дюмин, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность», член Бюро СоюзМаш Вячеслав Федорищев, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, депутаты Госдумы и сенаторы, представители министерств, ведомств и организаций, члены Бюро – руководители корпораций и крупных промышленных предприятий.

Во вступительном слове Сергей Чемезов отметил уверенный рост и развитие российской промышленности на фоне санкционного давления недружественных стран: «Промышленность за январь – август выросла на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Обрабатывающие отрасли показали увеличение на 8,1%, а капитальных вложений за первое полугодие стало больше на 24,7%. Этот успех в немалой степени обеспечивается широким спектром мер поддержки со стороны государства и значительно выросшим гособоронзаказом».

Владимир Гутенев проинформировал о продвижении законодательных инициатив по совершенствованию нормативно-правового поля в промышленной сфере, подготовленных в том числе при поддержке экспертных советов и комитетов СоюзМаш. «Мы продолжаем активно заниматься решением вопросов в сфере гособоронзаказа. Наша цель — устранить дисбаланс системы «заказчик-исполнитель», оптимизировать ценообразование и, как следствие, повысить рентабельность», — отметил он. Владимир Гутенев добавил, что по итогам мероприятий форума «Армия-2024» Союзом и Лигой сформированы 16 предложений. Они включают развитие НИОКР в организациях ОПК; обеспечение мерами господдержки предприятий — участников промышленных кластеров; повышение эффективности эксплуатации новых российских самолетов, решение иных вопросов. Инициативы направлены в адрес Минпромторга и других профильных министерств.

Алексей Дюмин рассказал о поддержке организаций ОПК руководством государства: «С начала специальной военной операции наш ОПК сталкивается с серьезными вызовами. Проводится большая работа по наращиванию мощностей для производства особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения. Организации ОПК оперативно дорабатывают востребованные образцы с учетом опыта их боевого применения. Пока рано говорить, что все задачи решены на должном уровне. Однако система взаимодействия органов государственной власти, ведомств и организаций промышленности отстраивается быстрыми темпами. Там, где еще видим проблемы, мы всегда готовы в ручном режиме решать их в кратчайшие сроки. И новое созданное Управление Администрации Президента по государственной политике в ОПК уже активно работает по этой задаче в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами».

Участники заседания обсудили разработку нового формата взаимодействия науки и промышленности — производственной аспирантуры. Доклад по этой теме представил Валерий Фальков.

В числе рассмотренных вопросов были также замена иностранного программного обеспечения российскими разработками, подготовка молодых специалистов для предприятий ОПК, решения для развития отечественного автопрома. Отдельно обсуждалось проведение Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2025».

В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой государственные и ведомственные награды получили члены Бюро, представители министерств и ведомств, предприятий и организаций Союза и Лиги. Вячеслав Федорищев вошел в состав Бюро Союза машиностроителей России, членский билет организации ему вручил Сергей Чемезов.

 

Фото: пресс-служба Правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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