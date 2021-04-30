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В "Жигулевской долине" будет создан Стартап-холл для студентов

30 апреля 2021 13:57
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В "Жигулевской долине" будет создан Стартап-холл для студентов

Предложение создать в регионе уникальное пространство для развития образовательной сферы через инновации прозвучало 29 апреля в ходе Экспертной сессии «Университет в образовательной системе региона: точки роста», организованной Поволжским государственным университетом сервиса (ПВГУС) и министерством образования и науки Самарской области.

Мероприятие состоялось на площадке ПВГУСа при участии представителей министерства культуры Самарской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия и оператора инновационной деятельности региона ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив». 

Ключевой темой встречи стало формирование модели интеграции университета в образовательную и инновационную систему региона во взаимодействии с образовательными организациями, бизнесом и органами власти, развитие системы непрерывного образования с опорой на сектор профессионального дополнительного образования.

 В экспертной сессии приняли участие министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, врио ректора Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова, заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов, директор ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» – управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко, директор Центра опережающей профессиональной подготовки Дарья Евдокимова, руководители СУЗов г.о. Тольятти, представили компаний ПАО Сбербанк, АО АВТОВАЗ, ООО «АйЭсТи» и других.

В рамках мероприятия обсуждались следующие вопросы:

  • – региональный запрос на подготовку кадров;
  • – перспективные формы партнерства университета и образовательных организаций среднего профессионального образования;
  • – интеграция в системе непрерывного образования;
  • – роль университета в инновационной экосистеме региона;
  • – совместные программы университета и крупнейших работодателей региона.

Модератором круглого стола выступил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Открывая сессию, министр обозначил позицию правительства и губернатора Самарской области в реализации основных точек роста вузов региона:

«Согласно посланию Президента и стратегии лидерства, для оптимальной реализации на территории нашего региона национальных проектов необходимо качественное повышение квалификации педработников, внедрение цифровых технологий во всех сферах деятельности вуза и создание стажировочной площадки, где специалисты могут пройти обучение экстерном, получая определенные компетенции».

В ходе сессии директор ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко предложил создать стартап-холл для студентов региональных вузов на базе технопарка «Жигулевская долина». 

«Экосистема «Жигулевской долины» представляет собой живую материю, уникальную среду, в которой зарождаются и успешно развиваются инновационные проекты. Мы предлагаем создать коллаборацию, благодаря которой студенты региональных вузов получат возможность развития в стартап-движении и обретут практические навыки/компетенций в технологическом предпринимательстве».

В своем проекте Сергиенко представил ряд точек возможного продуктивного взаимодействия с вузами, среди которых создание стартап-холла для студентов, а также внедрение в вузах программы «Стартап как диплом», позволяющей студентам защищать инновационные проекты и развивать их на территории технопарка:

- У нас есть большой опыт в «выращивании» высокотехнологичного бизнеса со школьной скамьи: на территории «Жигулёвской долины» успешно работает детский технопарк «Кванториум-63, в котором каждый год более 1000 школьников обучаются современным профессиям совершенно бесплатно. Второй ступенью развития инноваторов является бизнес-инкубатор – своеобразный детский сад инновационных проектов, в котором идеи начинают получать правильные очертания и «зреют» для дальнейшего развития. Затем уже «повзрослевший» проект проходит экзамен – Экспертный совет во главе с министром экономического развития Дмитрия Богданова, получает его одобрение и становится резидентом «Жигулевской долины». Все эти ступени позволяют максимально комфортно интегрировать инновации в экономику. Для нас важна каждая интересная идея, поэтому появление стартап-холла для самого креативного класса инноваторов – студентов, будет правильным именно в экосистеме «Жигулевской долины», - отметил Сергиенко.

Идея создания новой территории для развития была одобрена участниками круглого стола. Руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования Самарской области Александр Мочалов отметил: «Стартапы - один из эффективных путей занятости выпускников вузов. Люди должны учиться входить в бизнес и самим его организовывать».

Резюмируя свой доклад, Александр Сергиенко отметил, что Стартап-холл может стать площадкой для студентов различных университетов Самарской области. В развитии проекта с «Жигулевской долиной» заинтересован Самарский государственный экономический университет. Также директор технопарка пригласил ПВГУС посетить «Жигулевскую долину», чтобы ознакомиться с возможностями одной из самых эффективных высокотехнологичных экосистем России.

Дата очередной экспертной сессии будет обозначена уже в ближайшее время, где участники поделятся промежуточными результатами по решению вопросов, озвученных на сессии.

Теги: жигулевская долина Стартап-холл студенты

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