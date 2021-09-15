В Тольятти стартовало производство стройматериалов европейского качества

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Во вторник, 14 сентября, в Тольятти состоялся запуск высокотехнологичного массового производства строительных конструкций – официально был открыт завод по выпуску сборных железобетонных изделий «Флоркон».

Для российского рынка технология инновационная — работы производятся по замкнутому циклу, процессы максимально автоматизированы, что позволяет создавать чистое производство, безопасное для работников и окружающей среды, что подтверждается результатами экологической экспертизы.

«Своевременно запускаем это важное, крупное, инновационное производство. Особенно это актуально сейчас, когда спрос на качественные стройматериалы только растет, — подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров. — Мы создаем все необходимые условия для привлечения инвестиций, обеспечения высоких темпов развития региона, улучшения инвестиционного климата в Самарской области и, самое главное, повышения благосостояния жителей губернии».

Высокотехнологичное предприятие было построено при поддержке Дмитрия Азарова. Напомним, проект рассматривался в 2018 году на совете по улучшению инвестиционного климата под руководством Главы региона. Тогда ООО «Завод ЖБИ Флоркон» получил статус резидента Территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти», а вместе с тем – налоговые льготы на имущество организаций, на прибыль, а также пониженные тарифы страховых взносов.

«Мы испытываем невероятную признательность и благодарность всем тем, кто помогал и поддерживал нас в ходе реализации проекта и оказал в целом беспрецедентную поддержку. Это очень большое количество людей: наши партнеры, друзья, финансовые партнеры проекта, муниципальные, региональные и федеральные органы власти и институты развития, сработала целая система государственной поддержки», — поблагодарил за поддержку генеральный директор ООО «Завод ЖБИ Флоркон» Владислав Куракин. – Отдельные слова благодарности нашему Губернатору за импульс, который вы придали ходу нашего проекта тогда на Совете по инвестициям, после которого всё буквально закрутилось».

В Самарской области созданы все условия для успешной реализации инвестиционных проектов, комфортного ведения бизнеса. Правительство региона помогло инвестору структурировать проект, привлечь финансирование региональных и федеральных институтов развития: Фонда развития промышленности, Фонда развития моногородов, Корпорации МСП, а также «Гарантийного фонда Самарской области».

Мощным катализатором активного инвестиционного процесса выступил Фонд «МОНОГОРОДА.РФ», который обеспечил стартовую финансовую поддержку. Фонд развития промышленности предоставил наилучшие доступные технологии и самое современное оборудование. Корпорация МСП стала основным гарантом проекта, взяв на себя большую часть финансовых рисков, а СберБанк – стал со-гарантом и проводником всего финансового механизма в целом.

«Два года назад мы выдали компании займ на реализацию проекта. Это был первый займ Фонда под 0% годовых. Синергия трех организаций развития – Фонда МОНОГОРОДА.РФ, Фонда развития промышленности и Корпорации МСП привела к созданию в городе современного, высокотехнологичного производства, на котором будут работать более 120 человек. Желаем компании дальнейшего развития и новых инвестиционных проектов», — сказала заместитель генерального директора МОНОГОРОДА.РФ Ольга Макаева.

Высокотехнологичный завод по производству строительных конструкций построен на территории тольяттинского речного порта. Место выбрано неслучайно: здесь есть возможность осуществления доставки и отгрузки автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

«Я очень рад, что мы сегодня дали официальный старт работе предприятия. Очень важно, что продукция завода железобетонных изделий «Флоркон» производится на территории Самарской области, а её потребители находятся как в регионе, так и за его пределами. Это позволяет организовать, своего рода, внутренний экспорт, благодаря чему мы формируем положительный торговый баланс. Как для страны в целом, так и для нашего города и региона это крайне важно, поскольку мы становимся гораздо более конкурентоспособными на рынке строительных материалов», — подчеркнул значимость события для города и региона Николай Ренц.

Также глава Тольятти отметил, что немаловажную роль играет передовая технология производства замкнутого цикла, благодаря которой производство становится экологичным и безопасным для окружающей среды.

«Более того, железобетонные изделия завода «Флоркон» являются гораздо менее металлоемкими в сравнении с аналогами других производителей, что в условиях резкого роста цен на металл также существенно повышают конкурентоспособность тольяттинского предприятия», — добавил Николай Ренц.

На предприятии создано более 120 современных и высокооплачиваемых рабочих мест. Уже сегодня завод обладает портфелем заказов, в том числе на производственные объекты Самарской области. Важно, что продукция будет востребована и за пределами региона: планируется наладить поставки в Москву и область, Санкт-Петербург, Татарстан, Пермь, Саратов, Свердловск, Челябинск, Волгоград.

«За последние три года регион прошёл уникальный путь с точки зрения трансформации инвестиционного климата. Мы используем все инструменты, созданные федеральным законодательством по преференциальным режимам. И те ценности, которые Губернатор прививает своей команде — это, в первую очередь, не просто на словах, а на деле создавать лучшие условия для предпринимателей и инвесторов в Самарской области. Инвесторы видят и замечают нашу работу, приходят со своими проектами, доверяют региону», — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, поздравив тольяттинцев с запуском нового производства. — Тольятти активно развивается, в нем появляются новые современные производства, которые создают высокотехнологичные рабочие места. Значит, у города позитивное будущее, и есть все возможности для успешной реализации идей, планов и проектов!»