В Самарской области завершилась реализация одного из крупнейших инвестпроектов

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«Почта России» готовит к запуску новый логистический комплекс созданный на территории индустриального парка «Преображенка». Планируется, что он заработает уже в сентябре.

Проект является частью глобальной стратегии «Почты России» по созданию логистических центров в регионе, однако самарский комплекс станет одним из крупнейших.

Логистический центр занимает семь гектаров на территории индустриального парка. В его реализацию было вложено порядка 1,5 млрд руб.

Комплекс будет заниматься контролем, приемом, хранением, сортировкой почтовых отправлений. Благодаря созданию комплекса в регионе появится 650 новых рабочих мест. Впоследствии штат сотрудников планируется увеличить до 1 тыс. человек.

Реализация проекта происходила под патронажем региональных властей. Ранее на Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области проект получил статус стратегического, губернатор Дмитрий Азаров взял его реализацию под личный контроль.

Власти, в частности, оказали помощь в быстром получении «Почтой «России» необходимых для строительства сопроводительных документов, индустриальный парк «Преображенка» предоставил площадку и подвел к ней все необходимые коммуникации, что позволило уже в 2020 году запустить строительство.

«После серии переговоров и принятия окончательного решения «Почтой России» о создании в Самарской области такого центра, мы вместе проработали идеальное место для его размещения – индустриальный парк «Преображенка», пишет Обозрение.

Логистический комплекс уже готов, сегодня на площадке идут последние приготовления перед его открытием.

Помимо значительного объема инвестиций, открытие распределительного центра даст новый импульс социально-экономическому развитию Волжского района и, в частности, микрорайона «Южный город»», — комментирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.