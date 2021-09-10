В самарском ПГУТИ начала работу базовая кафедра Почты России

121

В Самаре, в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) открылась базовая кафедра Почты России «Цифровые технологии почтовой связи».

ПГУТИ стал первым в России учебным заведением, в котором можно получить профильное высшее образование в сфере почтовой связи. На кафедре будут готовить ИТ-специалистов для разработки цифровых почтовых решений, руководителей почтовых отделений. Возглавил базовую кафедру директор самарского управления Почты России Александр Вакуленко.

Студенты базовой кафедры Почты России смогут выбрать одну или несколько специализаций в сфере информационной безопасности, управления инновациями, а также разработки информационных систем и технологий. На первый курс новой кафедры принято 32 студента. Учиться предстоит 4 года. При условии успешного обучения Почта будет выплачивать студентам стипендию, а после получения дипломов выпускники кафедры смогут устроиться на работу в компанию. Кроме того, в ПГУТИ будут проходить программы повышения квалификации для сотрудников Почты России.

«К студентам почтовой кафедры, к их достижениям и успехам будет особое внимание, так как не только для Самарской области, но и для всей страны это первый подобный опыт. Инновационная программа обучения позволит будущим выпускникам стать высококвалифицированными специалистами, которые будут очень востребованы на рынке труда по всей стране. Уверен, открытие почтовой кафедры в ПГУТИ – это еще один шаг к формированию в вузе инновационного хаба: здесь достаточно большой потенциал для этого. И новая кафедра, несомненно, внесет в это свой вклад», - заявил заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

«На нашей кафедре студенты с первого курса будут решать прикладные задачи, разбираться именно в почтовом бизнесе – стыке логистики, IT, традиционных почтовых услуг, финансового сервиса. Мы огромная компания на пути к полной цифровой трансформации, и наш бизнес растет, а потому нам нужна постоянная кадровая подпитка. Я уверен, что кафедра выпустит столь нужных нам специалистов», – прокомментировал генеральный директор Почты России Максим Акимов.

«ПГУТИ – университет цифрового развития, и он несомненно станет еще прогрессивнее благодаря новому этапу сотрудничества с Почтой России. Вместе мы стали первооткрывателями: теперь в нашем вузе можно получить профильное высшее образование в сфере почтовой связи. Почта России открыла кафедру на базе ПГУТИ, где будут готовить ИТ-специалистов для разработки цифровых почтовых решений, чему мы, безусловно, рады», – прокомментировал ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин.

«ПГУТИ – один из четырёх цифровых университетов России, а Самарская область становится полигоном для инновационных проектов Почты. Чтобы продолжать успешную цифровую трансформацию Почте нужны талантливые кадры с незашоренным взглядом, с новыми идеями, и наша кафедра поможет их обеспечить», - сказал во время посещения кафедры председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Открытие новой кафедры в ПГУТИ позволит сделать Самару одним из центров подготовки управленцев в сфере почтовой связи, которая сейчас переживает бурные изменения.