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Дмитрий Азаров и Андрей Турчак обсудили развитие Почты России в регионе

9 сентября 2021 13:50
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Дмитрий Азаров и Андрей Турчак обсудили развитие Почты России в регионе

Опыт Самарской области по развитию почтовых отделений будет масштабирован и востребован в других регионах.

В четверг, 9 сентября, Губернатор Дмитрий Азаров встретился с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андреем Турчаком, который прибыл в Самарскую область с рабочим визитом. Стороны обсудили вопросы развития Почты России и сохранение отделений почты в селах.

«Хочу вас поблагодарить вас за визит и за сопровождение важных для нашего региона проектов, которые в дальнейшем, во многом благодаря вам, находят поддержку и реализуются в других регионах Российской Федерации», - отметил Губернатор в начале встречи.

У заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации в регионе насыщенная программа. В планах – участие в открытии крупного логистического центра «Почты России» в поселке Преображенка, осмотр отделения ретро-почты после реконструкции, а также сельского почтового отделения в Верхней Подстепновке.

Зампред Совета Федерации Федерального собрания РФ отметил, что особенно важно сегодня развитие и сохранение почтовых отделений в селах, где почта, по сути, является центром жизни.

«Для того, чтобы в рамках одного отдельного здания почтовое отделение сохранить, необходимо его наполнить новыми функциями. Что у Самарской области получается и что должно быть распространено по всем регионам России», - акцентировал внимание Андрей Турчак, отметив, что опыт 63 региона, в том числе по развитию телемедицинских технологий, будет востребован.

Напомним, на территории Самарской области совместными усилиями регионального Правительства и Почты России был реализован проект, который помогает вести мониторинг здоровья граждан. Для этого было проведено обучение для сотрудников почтовых отделений, которые получили начальные медицинские знания, позволяющие, при необходимости, дать консультацию и направить к врачу.

«Очень важно, что особенно в сельских отделениях это востребовано, люди могут, обратившись к почтальону, давление померить, получить некоторые консультации. Уровень начальной подготовки позволяет почтальонам подсказать, как и когда нужно обратиться к врачу», - рассказал Дмитрий Азаров.

Также Губернатор отметил, что сегодня у регионального Правительства с Почтой России сложились надежные партнерские отношения. Очень важным событием для губернии стало создание крупного логистического центра, открытие которого позволит создать более 600 новых рабочих мест.

Одним из совместных проектов региональных властей и Почты России является проект восстановления почтовых отделений связи.

«Из регионального бюджета выделяем средства на ремонт зданий, а Почта России проводит полное комплексное обновление оборудования. Работы выстраивается на самых современных принципах, подходах бережливого отношения ко времени, к клиентам - а все это наши земляки, жители Самарской области, - подчеркнул Глава региона. - Отдельно отмечу восстановление исторических почтовых отделений, которые сами по себе вызывают интерес у жителей региона. Туда приходят как в музей».

Теги: Дмитрий Азаров почта почта России

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