Открылось самое северное в мире отделение Почты России

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Самое северное в мире отделение Почты России начало работу на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.

"Предприятие находится на территории национального парка "Русская Арктика". Почтовое отделение 163110 в бухте Тихая обслуживает туристов круизных лайнеров с июня по сентябрь", — говорится в релизе.

В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой все туристические рейсы на Северный полюс были отменены. В этом году первые путешественники в Арктику отправились из Мурманска в июле.

"Обычно атомоходы с туристами со всего мира заходят в бухту Тихая с июня по сентябрь. Путешественники спускаются на берег, чтобы прогуляться по территории национального парка, ознакомиться с природой островов и осмотреть постройки первой советской полярной станции", — пояснили в правительстве.

Из почтового отделения туристы могут отправить красочные открытки с видами Арктики в любые уголки мира и передать привет своим родным и близким.

В сентябре, когда бухту Тихая сковывает льдами и круизный сезон заканчивается, корреспонденция с острова переправляется в центральное почтовое отделение Архангельска, сообщает РИА Новости.