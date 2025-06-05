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В Самарской области дали старт работе Ассоциации производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем

5 июня 2025 17:31
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Самарская область – один из передовых регионов в России по развитию отрасли беспилотной авиации.

Сегодня, 5 июня, в Самарской области состоялось совещание по вопросам кооперации производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем. Мероприятие прошло на площадке компании «Транспорт будущего» в Тольятти. 

В нем приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко, руководители и представители российских организаций в сфере производства и разработки беспилотных авиационных систем, научно-производственных центров БАС, государственных органов. Также в режиме видеоконференцсвязи подключились участники из других регионов России.

Ключевая тема – возможность кооперации отраслевых организаций в составе Ассоциации производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем.

Такая инициатива была выдвинута губернатором Самарской области, председателем комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеславом Федорищевым в марте текущего года на очередном заседании. 

«Три месяца мы взаимодействовали с отраслью, работали с представителями вузов, индустрии, – отметил Антон Емельяненко. – Научно-производственный центр БАС, «Транспорт будущего» провели большую работу с точки зрения аккумуляции и формирования смыслов: чем должна заниматься ассоциация, чем она будет отличаться от других общественных объединений, которые созданы в нашей стране, и в чем преимущество работы производителей и разработчиков беспилотных систем в создаваемой ассоциации».

Самарская область – один из передовых регионов в России по развитию отрасли беспилотной авиации. Регион входит в число пилотных территорий, где в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» создан научно-производственный центр испытаний и компетенций в области развития технологий БАС. На сегодняшний день резидентами центра являются 55 компаний из 21 региона, реализующих 57 проектов по разработке новых видов беспилотников, их комплектующих и компонентов.

Вице-губернатор констатировал: пришло время сделать следующий шаг в развитии беспилотной отрасли, которая стремительно развивается в общероссийском масштабе. На сегодняшний день количество отраслевых игроков исчисляется даже не десятками, оно превысило сотню. Среди них – производители-финишеры отрасли и компании, выпускающие комплектующие; университеты и центры технологических компетенций; научно-производственные центры, которые оснащаются высокотехнологичной инфраструктурой в рамках нацпроекта по БАС. 

Как подчеркнул Антон Емельяненко, для синхронизации их деятельности необходимы системные подходы к интеграции внутри отрасли. Создание Ассоциации позволит консолидировать усилия отрасли на базе компании «Транспорт будущего».
Участники совещания обсудили магистральные направления деятельности и дальнейшее продвижение интересов отраслевого сообщества.

Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак озвучил конкретные предложения и инициативы. По его словам, в настоящее время в стране отсутствует ассоциация, которая занималась бы развитием именно рынка и объединяла не только разработчиков и производителей, но и потребителей, научные и учебные организации, полностью отвечая за развитие экосистемы. Это позволило бы консолидировать усилия, объединять все ресурсы и совместно принимать необходимые решения, обладая при этом необходимой экспертизой, в том числе для принятия решений на государственном уровне.

В частности, Василий Шпак предложил создать на базе Ассоциации открытые программные решения в отношении развития беспилотных технологий. В качестве примера он привел использование беспилотных решений в сельском хозяйстве как одном из направлений работы Ассоциации. Суть заключается в том, что при согласовании между собой протоколов информационного взаимодействия и аппаратных интерфейсов члены Ассоциации получают возможность на специальных условиях повторно использовать решения друг друга. Это позволит сэкономить время и средства, а также не создавать заново то, что уже было разработано другими участниками сообщества. По мнению замминистра, такой подход позволит системе гораздо быстрее расти. 

Также Василий Шпак предложил учредить национальную премию в области развития беспилотных технологий в сельском хозяйстве. «Отработать это уже сейчас с тем, чтобы осенью на ежегодной сельскохозяйственной выставке Самарской области подвести первые итоги и презентовать инициативу в целом по всей стране на будущий год, – пояснил замминистра. – Чтобы она проводилась ежегодно: собиралась бы информация, подтверждалась, верифицировалась, а на базе Самарской области в рамках выставки подводились итоги». 

Итогом совещания стало подписание меморандума о создании Ассоциации производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем, а также соглашения о намерениях по развитию отрасли беспилотных авиационных систем между Правительством Самарской области и участниками рынка БАС. 

 

Фото:  пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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