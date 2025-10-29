В Самаре оценка доступности работы с высокой зарплатой снизилась на 2% за год

135

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения 16 городов-миллионников.



Представители экономически активного населения из Самары оценили доступность работы с высокой зарплатой на 2,36 балла. В 2024 и 2022 годах этот показатель равнялся 2,42 балла. Понижение составило 2%.