В Самаре оценка доступности работы с высокой зарплатой снизилась на 2% за год

29 октября 2025 09:53
135
В Самаре оценка доступности работы с высокой зарплатой снизилась на 2% за год

 В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения 16 городов-миллионников.

Представители экономически активного населения из Самары оценили доступность работы с высокой зарплатой на 2,36 балла. В 2024 и 2022 годах этот показатель равнялся 2,42 балла. Понижение составило 2%.

Средний балл оценки доступности высокооплачиваемой работы в Москве составляет 2,92 по 5-балльной шкале. Самые оптимистичные оценки — у москвичей до 25 лет (3,31 балла). С увеличением возраста опрошенных пессимизм растет: респонденты от 25 до 35 лет дают среднюю оценку в 2,99 балла, от 35 до 45 лет — 2,84 балла, а граждане 45+ — лишь 2,7 балла. Москвичи с высшим образованием оценивают доступность высокооплачиваемой работы с заметно бо́льшим скепсисом (2,74 балла), чем респонденты со средним профессиональным образованием (2,9 балла). Опрошенные с доходом до 80 тысяч рублей в месяц оценивают возможности на 2,92 балла, с доходом от 80 до 150 тысяч — на 2,86 балла, а самая высокая оценка зафиксирована среди зарабатывающих от 150 тысяч — 3 балла.

В Санкт-Петербурге средний балл оценки ниже, чем в столице, и составляет 2,64. Возрастные различия выражены слабее, чем в Москве: молодежь до 24 лет оценивает доступность работы выше других — 2,69 балла, тогда как те, кто старше, дают схожие оценки в диапазоне от 2,61 до 2,64 балла. Средний балл в ответах петербуржцев с высшим образованием составляет 2,62, со средним профессиональным — 2,56 балла. Респонденты с доходом до 80 тысяч рублей в месяц оценивают возможности удачного трудоустройства чуть выше (на 2,69 балла), тогда как граждане с зарплатой от 150 тысяч — всего на 2,58 балла.

Среди мегаполисов РФ максимальные средние баллы в 2025 году зафиксированы в Москве (2,92), Казани (2,69) и Санкт-Петербурге (2,64), а минимальные — в Волгограде (2,18), Омске (2,2) и Самаре (2,36).

За три года наибольший положительный прирост оценок отмечается в Краснодаре (+20%), Нижнем Новгороде и Волгограде (плюс по 15%), а также в Уфе (+13%).

За последний год оценки доступности трудоустройства в 10 из 16 мегаполисов снизились, впрочем, незначительно (от 2 до 8%). Небольшой рост оценок за год наблюдается в Воронеже и Краснодаре (плюс по 4%), а также в Нижнем Новгороде (+3%). Рынок труда изменился: вакансий в целом по РФ стало меньше на 16%, а резюме — больше на 18%, в то же время уровень безработицы минимален (2,1% по данным на август 2025). Динамика оценок жителей — это не отражение общей безработицы, а индикатор изменений в сегменте качественных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Увеличение числа вакансий курьеров не повысит этот показатель, а вот открытие IT-хаба или современного производства — повысит наверняка.


Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск
Время проведения: 19 сентября — 23 октября 2025 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население мегаполисов России старше 18 лет
Размер выборки: 10000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

