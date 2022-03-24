В последние дни каждый четвертый россиянин делал покупки впрок

Я нашел ошибку
Главные новости:
Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили артиллерийский снаряд в Самарской области
Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили артиллерийский снаряд в Самарской области
У ТТУ в Самаре отсудили крупную сумму из-за сбитой трамваем пенсионерки
У ТТУ в Самаре отсудили крупную сумму из-за сбитой трамваем пенсионерки
Leroy Merlin заявила о продолжении работы на территории России
Leroy Merlin планирует продолжать работу на территории России
Сахар вновь возглавил рост цен на продукты на прошлой неделе
Сахар вновь возглавил рост цен на продукты на прошлой неделе
В Губдуме назвали два района Самарской области с самым загрязненным воздухом
В Губдуме назвали два района Самарской области с самым загрязненным воздухом
Открытый геодезический диктант приглашает участников
Открытый геодезический диктант приглашает участников
Росрыболовство предложило фиксировать цены на рыбу в рознице
Росрыболовство предложило фиксировать цены на рыбу в рознице
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.16
-0.91
EUR 113.26
-1.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В последние дни каждый четвертый россиянин делал покупки впрок

24 марта 2022 10:23
122
В последние дни каждый четвертый россиянин делал покупки впрок

В последние дни каждый четвертый россиянин, ожидая повышения цен и исчезновения из магазинов некоторых товаров, делал покупки впрок. Чаще всего запасаются бакалеей.

Опасаясь роста цен и проблем с поставками в условиях санкций, закупки «на будущее» в последние дни делал каждый четвертый россиянин (25%). Напротив, 75% не покупали ничего впрок. Чаще всего респонденты объясняют это нежеланием поддаваться панике: «Еще коронавирусную гречку не доели».

Закупать товары в кризисной ситуации больше всего свойственно респондентам старше 45 лет (27%). Реже всего так поступают россияне с доходом свыше 80 тыс. руб. (21%).

Что именно чаще всего приобретали россияне в последние дни? Крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею купили 44% опрошенных. Бытовой химией запаслись 16%, предметами личной гигиены — 14%, всеми привычными продуктами — 12%. Каждый десятый (10%) купил лекарства. В том, что покупали впрок все подряд, признались 8% респондентов. По 5% закупили консервы и товары для животных, 4% обновили одежду и обувь, по 3% сходили в магазин за электроникой и бытовой техникой, автозапчастями и косметикой.

Скупать в панике все подряд и заготавливать впрок все привычные семье продукты больше свойственно мужчинам: они сообщали об этом вдвое чаще женщин. Женщины чаще покупают бакалею, бытовую химию, предметы гигиены, лекарства и товары для животных. Тех, кто запасает автозапчасти и расходные материалы для авто, больше среди представителей сильного пола, а тех, кто сделал «заначку» косметики, — среди женщин.

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 588
  • Время проведения: 15—22 марта 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 3000 респондентов
Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Интерес россиян к оплачиваемому полису ДМС как части компенсационного пакета резко вырос
20 марта 2022, 10:45
Интерес россиян к оплачиваемому полису ДМС как части компенсационного пакета резко вырос
Наиболее востребованными составляющими компенсационных пакетов сегодня являются дополнительное медицинское страхование и обучение за счет компании. Здравоохранение
823
7 из 10 жителей Самары поддерживают отмену масочного режима
18 марта 2022, 09:54
7 из 10 жителей Самары поддерживают отмену масочного режима
При этом только 19% горожан отметили, что будут продолжать носить медицинскую маску в общественных местах после отмены масочного режима в регионе. Общество
616
Самарчанка перечислила мошеннику свыше 2,15 миллионов рублей
18 марта 2022, 09:51
Самарчанка перечислила мошеннику свыше 2,15 миллионов рублей
Не доверяйте телефонным звонкам от лиц, которые представляются сотрудниками инвестиционных компаний. Криминал
678
  • Консультант плюс
В центре внимания
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
152
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
133
Самарцев предупреждают о гололеде
23 марта 2022  13:58
Самарцев предупреждают о гололеде
412
В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог
23 марта 2022  13:56
В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог
407
Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор проектов проходит по 7 направлениям
23 марта 2022  11:18
Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор проектов проходит по 7 направлениям
381
Весь список