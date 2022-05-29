В первую очередь необходимо импортозамещение электроники, лекарств и продуктов питания, считают самарцы

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В первую очередь в стране необходимо наладить импортозамещение электроники, лекарств и продуктов питания, считают самарцы. При этом за приоритет медицинских товаров и еды чаще высказываются женщины, а компьютеров, смартфонов и промышленного оборудования — мужчины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Каждый пятый самарец (22%) считает, что в первую очередь необходимо наладить импортозамещение электроники, процессоров, смартфонов и компьютеров. По 17% убеждены, что в приоритете должно быть локальное производство лекарств, а также продуктов питания. В том, что в первую очередь следует организовать импортозамещение промышленного оборудования и автомобилей, уверены по 14% горожан. По мнению каждого девятого (10%), стране нужно наладить производство всего, что ранее покупали за рубежом. О необходимости разработки в России собственного программного обеспечения говорили 8% респондентов. Наладить выпуск отечественной бытовой техники считают необходимым 7% самарцев, одежды и обуви — 5%, железнодорожного, водного и авиатранспорта — 4%. В необходимости скорейшей организации производства предметов личной гигиены уверены 3%, бытовой химии, медицинского оборудования, инструментов и косметики — по 2%. Еще 5% опрошенных считают, что в импортозамещении нуждаются в первую очередь другие товары: упоминалась бумага, оптика, стройматериалы, корма для животных, упаковочные материалы и проч. По мнению 2% горожан, наладить полноценное импортозамещение сегодня невозможно.



В том, что важно немедленно организовать производство отечественных лекарств, продуктов, одежды и обуви, гигиенических товаров и бытовой химии, чаще убеждены женщины. Тех, кто считает важным в первую очередь наладить собственное производство электроники, промышленного оборудования, железнодорожного и авиатранспорта, больше среди мужчин.



Время проведения: 18—24 мая 2022 года