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В ОЭЗ «Тольятти» с начала года резиденты инвестировали 780 миллионов рублей

28 мая 2021 13:02
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В ОЭЗ «Тольятти» с начала года резиденты инвестировали 780 миллионов рублей

В управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» подвели первые итоги деятельности инвестиционной площадки в 2021 году. Результаты работы резидентов показывают, что экономика заметно оживает после напряженного 2020 года, когда всей стране пришлось жить в режиме жестких ограничений из-за угрозы распространения COVID-19. По данным за 1 квартал текущего года инвестиции резидентов особой экономической зоны составили 780 млн руб. – это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

В Самарской области формируются благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт»,  инициированных Президентом страны Владимиром Путиным

18 мая текущего года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с Посланием к жителям и депутатам, где озвучил трехлетние итоги реализации Стратегии опережающего развития Самарской области – Стратегии лидерства. Важным направлением стратегии лидерства является повышение инвестиционной привлекательности региона и как следствие улучшение качества жизни населения. «Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств», - отмечал Глава региона.

Что касается создания новых рабочих мест, всего за три месяца на производствах ОЭЗ «Тольятти» создано 174 новых рабочих мест. Для сравнения, за весь 2020 год резидентами было трудоустроено 285 человек.  Около 80 тольяттинцев смогли трудоустроиться на новом  предприятии – «Самарском заводе медицинских изделий», которое запущено на инвестплощадке в марте текущего года.

«Достойные результаты деятельности особой экономической зоны «Тольятти» - лучшее доказательство того, что программа развития ОЭЗ, созданная в регионе под новые потребности инвесторов, эффективно работает и приносит результаты. Нам удалось упростить процессы запуска предприятий на инвестиционной площадке, увеличить локализацию российских производителей, предложить резидентам по-настоящему уникальные условия. Благодаря усилиям Губернатора Дмитрия Азарова и Правительства региона, при поддержке федеральных властей мы смогли минимизировать негативные последствия пандемии и продолжить уверенное развитие экономики в 2021 году», - рассказал о работе флагманской инвестплощадки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Планируется, что до конца 2021 год в ОЭЗ «Тольятти» будет открыто еще четыре производства. На данный момент в особой экономической зоне зарегистрировано 26 резидентов, которые уже проинвестировали в экономику 16 млрд руб. и создали более 1,5 тыс. рабочих мест. 

Теги: Дмитрий Азаров Инвестиции ОЭЗ резиденты тольятти ОЭЗ

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