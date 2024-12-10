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В льготном кредитовании или возможности взять ипотеку от компании заинтересованы 16% самарцев

10 декабря 2024 12:42
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В льготном кредитовании или возможности взять ипотеку от компании заинтересованы 16% самарцев

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители города.

Если бы у самарцев была возможность выбрать себе компенсационный пакет, то 4 из 10 выбрали бы оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования. 3 из 10 предпочли бы обучение за счет компании, каждый пятый — бесплатное питание, еще столько же — доплаты к отпускным выплатам или компенсацию расходов на аренду жилья.

По 16% заинтересованы в получении материальной помощи и возможности взять служебную ипотеку. 15% мечтают о льготных путевках, 12% — об оплате спортклуба или бассейна. Дополнительные несколько дней отпуска в год интересуют 11%, еще столько же выбрали бы возможность получения беспроцентной ссуды. По 9% нуждаются в оплате проезда в общественном транспорте или предоставлении служебного транспорта. 7% хотят компенсацию мобильной связи или интернета, 5% — подарки к праздничным датам, 4% — возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании. Помощь корпоративного юриста, финансиста или психолога выбрали 3%, а участие в корпоративных мероприятиях — всего 1%.

Женщины чаще мужчин предпочитают полис ДМС, обучение за счет компании, предоставление льготных путевок, оплату спортивных занятий, дополнительный отпуск, а также оплату проезда. Мужчины же чаще выбирают компенсацию питания и аренды жилья, материальную помощь, возможность получить беспроцентную ссуду и предоставление служебного транспорта.

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, ценит компенсацию аренды жилья, материальную помощь, льготную ипотеку, а также помощь корпоративного психолога. Для граждан старше 45 лет важнее возможность получения беспроцентной ссуды и компенсация затрат на связь.

Опрошенные с доходом до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, выбирают обучение за счет компании, материальную помощь, компенсацию проезда и связи. Полис ДМС больше всего интересен респондентам с доходом от 50 до 100 тысяч рублей. Те же, чей доход в месяц больше 100 тысяч рублей, чаще выбирают компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку, оплату спортклуба, возможность получения займа и служебного транспорта.

А что же предлагают работодатели? В реальных компенсационных пакетах на первом месте — обучение сотрудников за счет компании и подарки к праздникам (их предоставляют по 54% работодателей), на втором — корпоративные мероприятия (52%), на третьем — компенсация расходов на связь и интернет (34%). 32% компаний включают в пакет компенсаций материальную помощь, 26% — возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании, а каждая пятая организация оплачивает питание. Предоставляют служебное авто 13% работодателей, еще столько же — полис ДМС. 12% компенсируют аренду жилья, по 11% дают дополнительные дни к отпуску и доплачивают к отпускным выплатам. Каждая десятая компания предоставляет беспроцентные ссуды.

Время проведения: 22 ноября — 9 декабря 2024 года

Теги: Опрос

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