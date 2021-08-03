В Думе предупредили о возможном скачке цен на бензин из-за запрета экспорта

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Возможный мораторий на вывоз топлива бензина даст лишь временный эффект для сдерживания цен, а в будущем приведет к еще большему удорожанию. Для стабилизации цен на бензин необходимо в разы увеличить экспортные пошлины и заморозить изменение ставок топливных акцизов, считает председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Комментируя инициативу Минэнерго РФ запретить экспорт бензина, лидер социалистов обратил внимание, что российские экспортные пошлины на бензин в три раза ниже, чем на сырую нефть. «Учитывая, что внешняя цена на АИ-95 примерно на 20% выше, чем внутренняя, нефтяным компаниям крайне выгодно гнать топливо за рубеж, а не продавать его в России. Получается, государство сначала стимулировало вывоз бензина, а значит и его подорожание для российского потребителя, а теперь кидается в другую крайность и в авральном порядке собирается вообще перекрыть кран», – замечает политик.

Парламентарий считает, что запрет на экспорт бензина может оказать кратковременный эффект на топливный рынок, но в дальнейшем спровоцирует новый скачок цен на АЗС.

«Понятно, что подобный запрет – мера временная. На какой-то период цены удастся сдержать, и чиновники получат приемлемую статистику для отчета. Но после отмены запрета сырьевые магнаты постараются наверстать упущенное, и цены рванут вверх с новой силой», – предупреждает депутат.

Сергей Миронов уверен, что для стабилизации цен на бензин необходимо в разы увеличить экспортные пошлины и заморозить изменение ставок топливных акцизов.

«Акцизы на бензин и дизтопливо повышаются ежегодно. С 2014 года они выросли почти в три раза! Сегодня в каждом литре бензина примерно четверть стоимости приходится на акциз. Государство не может одновременно провоцировать рост топливных цен и пытаться их удержать. Пора сделать выбор. Пока же налицо закономерный провал политики Правительства РФ в области регулирования топливного рынка», – резюмировал политик.