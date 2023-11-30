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Госдума: проект об ограничении абортов прорабатывают на федеральном уровне
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Госдума: проект об ограничении абортов прорабатывают на федеральном уровне

30 ноября 2023 14:22
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Сегодня регионы РФ один за другим принимают соответствующие решения по поддержке семей с детьми, приумножения населения и народосохранения.

Инициативы регионов России по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне, заявила РИА Новости заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

В Ташкенте 30 ноября открылся Второй глобальный форум межпарламентского сотрудничества в достижении целей устойчивого развития.

"Со своей стороны прорабатываем соответствующие инициативы в защиту наших семей, в защиту наших детей. И, безусловно, те темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом и федеральным решений, прорабатываются на федеральном уровне", - сказала Кузнецова на полях форума, отвечая на вопрос, будет ли представлен законопроект об ограничении абортов в Госдуму.

Она отметила, что сегодня регионы РФ один за другим принимают соответствующие решения по поддержке семей с детьми, приумножения населения и народосохранения.

"Следующий год объявлен Годом семьи, а это значит, что семейные ценности, защита наших детей, защита наших семей станет приоритетом", - добавила Кузнецова.

Теги: Дума Россия

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