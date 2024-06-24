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Депутат Госдумы от Севастополя предложил построить на пляжах Крыма бетонные укрытия

24 июня 2024 22:00
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По его словам, наличие укрытий на пляжах позволит гарантировать безопасность людей в случае новых атак украинских войск.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил построить на пляжах Крыма бетонные укрытия на случай новых ракетных атак со стороны Украины.

"На пляжах Крыма, расположенных в открытой местности, назрела необходимость построить стационарные бетонные укрытия. В случае повторных украинских атак люди будут знать, что укрытие находится в шаговой доступности. Вчерашняя ракетная атака по Севастополю показала необходимость иметь защищенные укрытия в людных открытых местах", - сказал Белик РИА Новости.

По его словам, наличие укрытий на пляжах позволит гарантировать безопасность людей в случае новых атак украинских войск.

Теги: Дума

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