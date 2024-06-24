Депутат Госдумы от Севастополя предложил построить на пляжах Крыма бетонные укрытия

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Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил построить на пляжах Крыма бетонные укрытия на случай новых ракетных атак со стороны Украины.

"На пляжах Крыма, расположенных в открытой местности, назрела необходимость построить стационарные бетонные укрытия. В случае повторных украинских атак люди будут знать, что укрытие находится в шаговой доступности. Вчерашняя ракетная атака по Севастополю показала необходимость иметь защищенные укрытия в людных открытых местах", - сказал Белик РИА Новости.

По его словам, наличие укрытий на пляжах позволит гарантировать безопасность людей в случае новых атак украинских войск.