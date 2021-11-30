«Настоящая командная работа»: Дмитрий Азаров встретился с депутатами Госдумы РФ и сенаторами

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Во вторник, 30 ноября, Самарская Губернская Дума приняла закон о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. После утверждения главного финансового документа региона Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы РФ, представляющими Самарскую область в Парламенте страны.

В ней принимали участие депутаты Государственной Думы РФ Виктор Казаков, Леонид Калашников, Владимир Кошелев, Михаил Матвеев, Владимир Плякин, Андрей Трифонов и Александр Хинштейн, члены Совета Федерации Андрей Кислов и Фарит Мухаметшин.

Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил усилия сенаторов и депутатов по защите интересов Самарской области при формировании федерального бюджета. «Благодарю всех без исключения за настоящую командную работу по защите интересов региона при формировании федерального бюджета и отстаиванию тех проектов и задач, которые мы совместно определили и заявляли. Вы – люди опытные, имеющие знания и компетенции в разных областях и сферах. Уверен, что представительство нашего региона в Госдуме и в Совете Федерации будет и дальше оказывать благотворное влияние на развитие нашего региона, защиту интересов Самарской области и всех ее жителей», — сказал Губернатор.

Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил Леонида Симановского – первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ: «Ваш комитет – профильный, именно Вы координировали деятельность всех депутатов по учету интересов региона».

Результатом слаженной работы Правительства Самарской области, депутатского корпуса, сенаторов, лоббистских возможностей Губернатора стало существенное увеличение объема средств, которые удалось включить в федеральный бюджет на финансирование проектов Самарской области. Напомним, что в середине ноября, когда верстка бюджета страны находилась на заключительном этапе, Губернатор в Москве провел ряд личных встреч и переговоров по вопросу защиты заявок Самарской области на получение поддержки из федеральной казны. Как сообщил Леонид Симановский, на 2022 год поддержка губернии составит 56 млрд 773 млн рублей – это больше, чем планировалось изначально и на 749 млн рублей больше, чем в 2021 году (56 млрд 24 млн рублей). Эти средства сегодня уже были заложены в бюджете Самарской области. «Бюджет Самарской области – это действительно бюджет развития. Всего этого не было бы без слаженной работы и полного взаимопонимания депутатов, Правительства региона, Губернатора, с которым мы на постоянной связи и всю необходимую информацию получали практически в течении получаса. Всем большое спасибо», — подчеркнул Леонид Симановский.

Такая серьезная поддержка из федерального бюджета позволит уже в ближайшем будущем реализовать важнейшие для жителей Самарской области социальные и инфраструктурные проекты: будет достроен новый корпус Самарской областной инфекционной больницы, начнется строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Сызрани на ул.Карла Маркса и детского сада на 240 мест в Промышленном районе Самары, реконструкция самарского государственного цирка и набережной Волги в Тольятти, продолжится возведение моста через Волгу и трассы в районе Тольятти, строительство и модернизация объектов культуры, спортивных комплексов, благоустройство территорий, дорожной инфраструктуры, ремонт систем водоснабжения и очистных сооружений в городах и районах области, а также многое другое.

«Поддержка федерального бюджета позволит нам в полном объеме выполнить все взятые социальные обязательства и реализовать инфраструктурные проекты», — подчеркнул министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов. При этом, как отметил Андрей Прямилов, по некоторым направлениям средства федерального бюджета еще будут распределяться по регионам, и Самарская область претендует на дополнительную поддержку.

В ходе встречи Глава региона предложил всем депутатам обсудить интересующие их вопросы, связанные с дальнейшей совместной работой и развитием Самарской области. Депутат Михаил Матвеев поднял тему поддержки сферы здравоохранения не только в борьбе с COVID – 19, но и по другим направлениям, в частности, кардиологии. Дмитрий Азаров отметил, что в проекте областного бюджета на 2022 год на здравоохранение было предусмотрено 20 млрд рублей – это в 2 раза больше, чем планировалось изначально (всего с учетом платежей населения на ОМС, которые проходят через федеральный фонд, на сферу здравоохранения в следующем году предусмотрено 31 млрд рублей). «А между первым и вторым чтением по проекту закона об областном бюджете с учетом поправок депутатов мы дополнительно добавили еще полмиллиарда рублей. Мы дополнительно предусмотрели средства на помощь больным сахарным диабетом, лечение сердечно – сосудистых заболеваний, на высокотехнологичную помощь. У нас, как и прежде, онкология и сердечно – сосудистые заболевания остаются среди главных угроз жизни людей», — сказал Дмитрий Азаров. Кроме того, Глава региона сообщил, что сегодня совместно с инвестором ведется предметная и плотная работа по специализированному кардиологическому центру. Сейчас рассматривается несколько вариантов решения вопроса.

Леонид Калашников обратился к Губернатору с вопросом приобретения жилья для детей – сирот Самарской области. Дмитрий Азаров проинформировал депутата, что на эти цели на ближайшие 3 года в областном бюджете предусмотрено 2,7 млрд рублей – по 900 млн рублей ежегодно, а с учетом федеральных средств – 1 млрд рублей. «В проекте регионального бюджета было 700 млн рублей, в ходе рассмотрения закона мы добавили еще 200 млн рублей на каждый год»,— отметил Глава региона.

Другой вопрос представителя КПРФ касался строительства школы в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти. Корпус школы №15, располагающийся в поселке, в 2018 году из-за аварийного состояния был закрыт, учеников пришлось перевести в другой корпус, в микрорайон Шлюзовой. Администрация Тольятти, изучив проблему, пришла к выводу, что целесообразнее снести старое здание и построить новую малокомплектную школу и детский сад. Инициативная группа местных жителей тогда высказалась против такого варианта, выступая за полноценную школу в Федоровке. Кроме того, до сих пор нет ясности с источником финансирования.

«Надо вернуться к этому вопросу, искать оптимальное решение. В том числе, проработать возможность привлечения инвестора. Даю поручение заместителю Председателя Правительства Александру Борисовичу Фетисову, курирующему социальный блок, взять вопрос на личный контроль и еще раз все внимательно изучить», — сказал Дмитрий Азаров.

Также был обозначен вопрос насчёт долговой нагрузки, которую испытывает Тольятти. Как сообщил Дмитрий Азаров, одна из мер поддержки Тольятти в сложившейся экономической ситуации — перевод ряда муниципальных учреждений на баланс региона. Такой шаг Правительством Самарской области уже проработан. Это позволит повысить статус учреждений, а также снимет нагрузку по их содержанию с муниципального бюджета. «Как только получим одобрение от трудовых коллективов, мнение которых надо обязательно учитывать, то сразу приступим к реализации», — сказал Губернатор. «Я ранее обращался с таким предложением и хочу поблагодарить Вас — это верное и правильное решение», — отметил Леонид Калашников.

Дмитрий Азаров и глава комитета Госдумы по промышленности торговле Владимир Гутенев обсудили тему кризиса на рынке полупроводников (электронных компонентов), которая напрямую касается судьбы АО «АВТОВАЗ». Из-за пандемии автопроизводители всего мира испытывают трудности в получении необходимых комплектующих, что приводит к серьёзным убыткам. Сильнее всего нехватка полупроводников ударила по автопроизводителям, которые используют их для программного обеспечения машин, в том числе, страдает и «АВТОВАЗ». Сегодня на уровне Правительства РФ прорабатываются вопросы решения проблемы и наладки производства компонентов на территории страны, чтобы снять зависимость от зарубежных производителей. Дмитрий Азаров в разговоре с Владимиром Гутеневым озвучил, что такой площадкой могла быть стать особая экономическая зона «Тольятти». «На мой взгляд, это идеальное место для потенциального размещения и производства. Понятно, что для начала массового производства там полупроводников предстоит многое сделать и решить, но давайте вместе этот вопрос проработаем», — сказал Дмитрий Азаров.

Владимир Гутенев инициативу Главы региона поддержал и предложил уже в ближайшее время поспособствовать визиту в ОЭЗ «Тольятти» потенциального инвестора.

В ходе диалога с депутатами также была затронута и другая важная для Тольятти и всей Самарской области тема. Дмитрий Азаров проинформировал парламентариев о прошедшей накануне встречи с руководством ПАО «ТольяттиАзот». «Вчера у меня прошла встреча с руководством предприятия, представителями акционеров. Позиция моя всегда было неизменна: важно, чтобы предприятие работало ритмично, чтобы люди труда своевременно получали заработную плату. Вчера на встрече с представителями руководства была эта позиция озвучена и подтверждена, — подчеркнул Губернатор. — Получены гарантии от управленческой команды о том, что ритмичная работа предприятия будет в полной мере обеспечена, так же, как и полное исполнение коллективного договора, который заключен и действует на предприятии. Более того, в ближайшие недели трудовой коллектив должен получить премию по итогам работы за третий квартал. В дальнейшем мы продолжим работу с предприятием, которое является одним из важнейших для Самарской области в целом. Более подробно разработаем принципы взаимодействия на следующей неделе», — сказал Дмитрий Азаров.

Участники встречи также обсудили вопрос санитарно – эпидемиологической ситуации в Самарской области и борьбы с COVID – 19. Правительству Самарской области удается успешно решать вопрос по получению дополнительного финансирования из федерального бюджета на поддержку здравоохранения и борьбу с короновирусной инфекцией. Было отмечено, что комплекс мер, принятых как на уровне страны, так и региона, позволили стабилизировать ситуацию, создав условия для текущего снижения заболеваемости и нагрузки на сферу медицины по сравнению с пиковыми периодами.

«Радует, что дополнительные средства выделяются на строительство новых медицинских объектов, большое финансирование как региональное, так и федеральное, предусмотрены для борьбы с короновирусной инфекцией», — считает депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев.

«Будем и дальше отставить интересы родного региона», — сказал по итогам встречи депутат Госдумы РФ Владимир Плякин.

Фото: правительство СО