Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 1,72%

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По информации Центра занятости населения г. Тольятти, численность безработных граждан на 27 мая составила 6858 чел., из которой 61,1 % приходится на женщин, 16,3 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 15,3 % - граждан предпенсионного возраста. 3,8 % - уволенные по сокращению штата. 4,5 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 8289 чел., из которых трудоустроено 3849 чел. Получили статус безработного 7004 чел. Направлено на профессиональное обучение 147 безработных граждан, назначена досрочная пенсия 5 чел.

С начала года оказано государственных услуг по профессиональной ориентации 5458 горожанам, по психологической поддержке – 333 чел, по социальной адаптации – 335 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,72 %.

На 27 мая 15 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое).

110 чел. заняты неполную рабочую неделю, 458 чел. находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 10873 работниках, из которой 66,6 % - вакансии для рабочих.

Напряженность на рынке труда составила 0,7 чел. на 1 свободное рабочее место.

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