Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 1,72%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Спутник был создан в партнерстве ученых Самарского университета им. Королёва и специалистов Ракетно-космического центра «Прогресс».
Лунное затмение смог запечатлеть малый космический аппарат «Аист-2Д»
Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин .
Правительство РФ вводит штраф за сбор персональных данных без необходимости
На Всероссийский конкурс от Похвистнево будет представлен проект под названием «Парк ветров», согласованный с горожанами. 
Жители Похвистнево отдали голоса за благоустройство набережной реки Большой Кинель
В Самаре заболели 17 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Если вы обладаете какой–либо информацией о фактах незаконного оборота наркотиков сообщите по телефону «горячей линии».
В Самаре организована работа телефона антинаркотической «горячей линии» 
Самарцам напоминают правила поведения на воде
Самарцам напоминают правила поведения на воде
К отопсезону в Самаре перекладывают трубы
К отопсезону в Самаре перекладывают трубы
Продолжается регистрация на Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход»
Продолжается регистрация на Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
0.07
EUR 89.94
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 1,72%

27 мая 2021 13:15
103
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 1,72%

По информации Центра занятости населения г. Тольятти, численность безработных граждан  на 27 мая составила 6858 чел., из которой  61,1 % приходится на женщин, 16,3 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 15,3 % - граждан предпенсионного возраста. 3,8 % - уволенные по сокращению штата. 4,5 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.  

С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы  8289 чел., из которых трудоустроено 3849 чел. Получили статус безработного 7004 чел. Направлено на профессиональное обучение 147 безработных граждан, назначена досрочная пенсия 5 чел.

С начала года оказано государственных услуг по профессиональной ориентации 5458 горожанам, по психологической поддержке – 333 чел, по социальной адаптации – 335 чел.

Уровень регистрируемой безработицы  составил 1,72 %.

На 27 мая 15 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое). 

110 чел. заняты неполную рабочую неделю, 458 чел. находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 10873 работниках, из которой  66,6  % - вакансии для рабочих.

Напряженность на рынке труда составила  0,7 чел. на 1 свободное рабочее место.

Фото Pixabay.com

Теги: безработица Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти заработал интерактивный гид по памятникам и объектам советского модернизма
27 мая 2021, 12:10
В Тольятти заработал интерактивный гид по памятникам и объектам советского модернизма
В первый этап проекта вошли 16 достопримечательностей, расположенных в Автозаводском районе. Новости Тольятти
103
 180 яхтсменов проведут гонки в олимпийских классах яхт.
26 мая 2021, 16:52
В Тольятти на Куйбышевском водохранилище состоится финал Кубка России по парусному спорту
   180 яхтсменов проведут гонки в олимпийских классах яхт. Спорт
364
Тольяттинский госуниверситет открывает всероссийскую выставку
25 мая 2021, 10:58
Тольяттинский госуниверситет открывает всероссийскую выставку
29 мая открывается Всероссийская выставка современного искусства «Территория творчества СтARTап-студия». Новости Тольятти
252
В центре внимания
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
133
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
27 мая 2021  12:47
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
Общество
104
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
26 мая 2021  14:29
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
Общество
378
26 мая 2021  14:06
Дмитрий Азаров поддержал идею создания энциклопедии о 170-летней истории развития Самарской губернии и Епархии
Общество
1488
В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч
26 мая 2021  13:37
В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч
Транспорт
586
Весь список