У 40% жителей Самары нет денег на отпуск

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Сумма, которую среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 7 дней отпуска, по сравнению с прошлым годом практически не изменилась, а бюджет на неделю идеального отдыха вырос почти на 20%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и респондентов из Самары.

Самара — на пятом месте по фактическому бюджету на отпуск (38 тыс. руб.). Такая же сумма была год назад (38 тыс. руб.). Запрос к уровню расходов на неделю отпуска у самарцев сейчас составляют 155 тыс. руб.: это на 25 тыс. рублей больше, чем год назад, когда эта сумма равнялась 130 тыс. руб. При этом у 40% жителей города вообще нет денег на отпуск. В прошлом году так отвечали 35% опрошенных в городе.

Средний бюджет на неделю отпуска на одного человека в этом году составляет 37 тыс. руб., а 35% россиян заявили, что не могут позволить себе отдых. На неделю идеального отпуска, по мнению россиян, нужно в среднем 160 тыс. руб. на человека. При этом женщины планируют более экономный отпускной бюджет, чем мужчины (33 и 40 тыс. руб. соответственно), и на отдых мечты денег представительницам слабого пола нужно меньше денег (143 и 175 тыс. руб.).

В прошлом году средняя сумма, которую могли позволить себе потратить на недельный отпуск россияне, составляла 36 тыс. руб. (сегодня — 37 тыс. руб.), а представления о стоимости недели идеального отпуска были скромнее (135 против 160 тыс. руб. соответственно). Таким образом, на отдых мечты денег сегодня нужно почти в 4,5 раза больше, чем россияне реально могут себе позволить.



Самый щедрый бюджет на отпуск — в Москве: в среднем 50 тыс. руб., и сумма, необходимая на идеальный отдых, тоже самая большая (175 тыс. руб.). Красноярск и Санкт-Петербург — на втором месте по фактическому бюджету на отпуск (по 43 тыс. руб.), а вот запросы к уровню расходов на неделю отпуска мечты у красноярцев выше, чем у петербуржцев (170 и 160 тыс. руб. соответственно). Самые экономные бюджеты на неделю отпуска среди мегаполисов — в Волгограде и Воронеже (по 33 тыс. руб. на человека), воронежцы и неделю идеального отпуска оценивают скромнее всех (140 тыс. руб.).