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Цветоводам предлагают давать льготные кредиты на 15 лет

16 сентября 2024 12:50
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Цветоводам предлагают давать льготные кредиты на 15 лет

Эти и другие меры господдержки должны войти в дорожную карту развития отечественного цветоводства.


Пока продукция отечественных цветоводов занимает не более 18 процентов нашего рынка. Между тем представители отрасли полны решимости довести эту цифру до 70 процентов. Какие меры государственной поддержки необходимы сегодня отрасли и возможно ли полное импортозамещение цветочной продукции, в интервью «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев.

- Белан Багаудинович, поддержка российского цветоводства находится в центре внимания Совета Федерации. Что уже удалось сделать в этом направлении?

- Отечественное цветоводство — сравнительно молодое направление деятельности российского агрокомплекса. Начало высокотехнологичного круглогодичного производства цветов можно датировать 2000 годом, и за это время цветоводы смогли добиться высокого качества своей продукции и встать на путь импортозамещения. При Совете Федерации была создана рабочая группа по вопросам развития отрасли. Промежуточным итогом ее работы стало решение вопроса с реэкспортом цветов в Россию через Беларусь. Дело в том, что существовавшая до 2021 года льгота по НДС 20 процентов при ввозе продукции в Беларусь позволяла поставщикам цветов из Эквадора, Кении, Нидерландов и других стран устанавливать демпинговые цены на нашем рынке. Сейчас этот экономический перекос, мешавший развиваться отечественному цветоводству, выправлен.

- И мы можем надеяться на то, что на нашем рынке появится большое количество отечественных цветов и взлета цен перед началом сентября и восьмым марта больше не будет?

- Это обязательно произойдет, когда отрасль выйдет на высокие показатели производства. Пока же рост производства отечественных цветов далек от потенциально возможного и импорт по-прежнему преобладает. Именно поэтому с осени этого года рабочая группа Совета Федерации в сотрудничестве с Минсельхозом приступает к созданию дорожной карты по поддержке отрасли отечественного цветоводства. Этот документ должен содержать новые комплексные подходы к поддержке предприятий производителей цветочной продукции, которые позволят стимулировать инвестиционную активность в отрасли.


- В чем конкретно могут заключаться такие подходы?

- Прежде всего это возможность для инвесторов, желающих строить тепличные комплексы, получать льготное кредитование с пролонгацией до 15 лет. Также планируются меры господдержки по субсидированию затрат, возникающих при производстве цветочной продукции. Работаем над налоговыми преференциями цветоводам, включая возможность снижения ставки НДС. Не останутся без внимания и вопросы селекции для выращивания отечественной продукции.

- Тепличные комплексы — это всегда повышенный расход электроэнергии. Насколько беспокоят цветоводов растущие тарифы монополий?

- Проблема роста тарифов на электроэнергию остается острой. Растущие расходы на электроэнергию и газ могут составлять до 40 процентов себестоимости продукции цветоводства. Очевидно, что при таком тормозящем факторе рывок в развитии отрасли и тем более превращение ее в экспортно ориентированную невозможен. Так что борьбу за снижение тарифов будем продолжать.

- Можно ли говорить, что конечной целью дорожной карты станет полное импортозамещение продукции цветоводства на нашем рынке?

- Безусловно, полное импортозамещение невозможно, но обеспечить долю отечественных цветов на рынке в 70 процентов в ближайшей перспективе вполне реально. На сегодняшний день российские агрономы в течение года выращивают 390 миллионов роз, 9 миллионов гербер и 4 миллиона хризантем.

 

Теги: Прямая речь/Интервью

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