стажировки предлагают 63% компаний Самары и большинство из них берет стажеров на работу

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Программы стажировок действуют практически в каждой четвертой компании Самары. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные горожане в возрасте до 27 лет, имеющих опыт прохождения стажировок.

В общей сложности 63% компаний Самары берут на стажировку молодых специалистов, причем в 23% разработаны и действуют соответствующие программы. Работодатели нередко считают стажировки ценным источником кадров: каждая вторая организация (49%) приглашает на работу более половины своих стажеров. Лишь 10% менеджеров по персоналу сообщили, что их компания никогда не делает джоб-офферы стажерам.



О том, что не стоит недооценивать стажировки, говорят и результаты опроса соискателей до 27 лет, имеющих стажерский опыт. По данным SuperJob, 56% из них устроились на работу в компанию, в которой стажировались, еще 16% получили предложение о трудоустройстве, но отказались от него. Лишь 8% самарцев признались, что им не предложили работу по итогам стажировки. При этом большинство респондентов (70%) считают основной целью стажировки получение практических навыков работы и 14% — шансом на трудоустройство.



По сравнению с прошлым годом компаний, где действует программа стажировок, стало чуть меньше. Прием на работу большого числа стажеров также стали практиковать реже, предпочитая действовать точечно: трудоустройство предлагается только наиболее перспективным.





Время проведения: 13 июня — 1 августа 2022 года