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Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января

15 января 2024 11:33
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Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января

Маркировка пива и слабоалкогольных напитков (пуаре, медовухи, сидра) в системе «Честный знак» началась в России в марте 2023 года. Коды маркировки уже не первый месяц наносятся производителями и импортерами на такую продукцию, упакованную в кеги, стекло и пластик, а с 15 января 2024 года стартуют сразу два новых этапа введения маркировки на этом рынке.

С 15 января маркировка обязательно должна наносится производителями и импортерами на пиво и слабоалкогольные напитки в алюминиевой банке и других типах потребительской упаковки, за исключением стекла и пластика.

«В этом этапе участвует 165 производителей – все заблаговременно начали готовиться к нововведениям и подходят к очередной дате обязательных требований в высокой готовности. Мы рады ответственному подходу представителей пивоваренного бизнеса к внедрению маркировки на этом рынке и сами не оставались в стороне. ЦРПТ, как оператор системы, помог более 1,6 тыс. производителям пива и слабоалкогольных напитков внедрить маркировку в их производственные процессы, а также отработал более 460 заявок пивоваров по программам поддержи «Честного знака» на приобретение оборудования для маркировки», – сказал Кирилл Волков, руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

О своей готовности к новым требованиям рассказали российские производители (Бавария и Вятич), а в Антарес Вижн Россия сообщили о наличии решений для маркировки алюминиевых банок.

Также с 15 января розница становится полноценным участником системы маркировки – с этой даты розничные магазины и другие предприятия, которые продают пиво и слабоалкогольные напитки в розлив из кег, должны передавать в систему маркировки данные об их подключении к оборудованию для розлива и продажах с помощью контрольно-кассовой техники.

В настоящее время в государственной системе маркировки зарегистрировалось более 54,5 тыс. розничных участников оборота, которые в том числе продают пиво на разлив. Представители данного сегмента - Khoffner brewery, О’Кей, Бристоль - заявили о своей готовности к новому этапу маркировки пивной продукции.

В ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») отметили, что розница только начинает включаться в работу с системой «Честный знак» по выводу из оборота пива – пока что только упакованного в кеги. «Процессы маркировки и прослеживаемости на этом рынке вводятся поэтапно и завершатся в 2025 году. Следующий этап – 1 апреля 2024 года. С этой даты продажа кегового пива без кода маркировки не допускается.  Уже сейчас мы фиксируем прирост легального производства пива и слабоалкогольных напитков на 20,8%, который также зафиксировал Росстат, а с введением инструментов прослеживаемости при розничных продажах, которые запускаются 15 января и 1 июня 2024 года, ожидаем увидеть аналогичный результат и во всей товаропроводящей цепи», – сказал Кирилл Волков, руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ.

Теги: Акценты В центре внимания

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