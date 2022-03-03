Сегодня отказаться от наличных денег готово меньше самарцев, чем год назад

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Ситуация на рынках привела к увеличению числа ижевчан, которые не готовы полностью отказаться от наличности, согласно опросу онлайн-сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения города.

Практически 3 из 4 самарцев не хотят отказываться от наличных денег: «Сняла со счета все сбережения, теперь — только наличка»; «Я готов абсолютно отказаться от безналичных и электронных псевдоденег».



Полностью перейти на безналичный расчет готовы лишь 13% жителей города: «Я и так практически не пользуюсь наличными». Больше всего желающих отказаться от монет и банкнот в пользу безналичных расчетов — среди самарцев до 34 лет (24%) и граждан с доходом от 80 тыс. руб. (23%).



Время проведения: 28 февраля — 1 марта 2022 года