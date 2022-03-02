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Сегодня отказаться от наличных денег готово меньше россиян, чем год назад

2 марта 2022 11:57
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Сегодня отказаться от наличных денег готово меньше россиян, чем год назад

Ситуация на рынках привела к увеличению числа россиян, которые не готовы полностью отказаться от наличности.

Практически 3 из 4 россиян не хотят отказываться от наличных денег: «Сняла со счета все сбережения, теперь — только наличка»; «Я готов абсолютно отказаться от безналичных и электронных псевдоденег».

Полностью перейти на безналичный расчет готовы лишь 15%: «Я и так практически не пользуюсь наличными». Больше всего желающих отказаться от монет и банкнот в пользу безналичных расчетов — среди россиян до 34 лет и граждан с доходом от 80 тыс. руб. (по 22%).

По данным SuperJob, количество экономически активных россиян, готовых отказаться от наличных, выше всего было в июле 2014 года (21%), ниже всего — в июле 2020-го, первый год пандемии (12%). Летом прошлого года число сторонников отказа от наличных чуть выросло (до 18%), сейчас же, на волне новой порции экономических санкций, снизилось на 3 процентных пункта.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 394
  • Время проведения: 28 февраля — 1 марта 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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