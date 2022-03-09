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Самарцы назвали меры поддержки со стороны работодателей в кризисный период

9 марта 2022 13:07
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Самарцы назвали меры поддержки со стороны работодателей в кризисный период

Исследовательский центр Зарплаты.ру провёл опрос и выяснил, что почти каждому десятому респонденту работодатель оказывает поддержку в сложных геополитических условиях.

Опрос проходил с 28 февраля по 5 марта среди 1880 работающих россиян — в том числе и из Самарской области. Около 9% участников исследования сообщили, что руководство их компаний оказывает сотрудникам различную помощь в нестабильной ситуации.

Респонденты, которым была оказана помощь работодателями, рассказали об основных мерах поддержки:

  • возможность работать удаленно или выбрать наиболее приемлемый гибридный режим офис/дом — 37%
  • премии, бонусы, выплата заработной платы ранее срока — 24%
  • квалифицированная психологическая поддержка — 17%
  • онлайн-встречи со специалистами по финансовой грамотности — 12%
  • оказание помощи по возвращению из отпуска из других городов и стран — 10%

Практически каждая четвёртая организация, согласно ответам участников опроса, уже успела провести общее собрание для сотрудников с разъяснением текущей ситуации по устойчивости компании на рынке и возможностям для работников. О том, что подобный шаг со стороны компании необходим в сложный период, считают около 60% опрошенных, ещё 20% респондентов придерживаются противоположного мнения, остальные — не придают данному аспекту в трудовых отношениях особого значения.

Рабочие сферы, в которых респондентов, согласно опросу, так или иначе поддержали работодатели:

  • продажи — 35%
  • ИТ — 13%
  • бухгалтерия, финансы, банки — 13%
  • услуги — 12%
  • промышленность — 10% 

По мнению 48% участников исследования, в сложившейся кризисной ситуации для работников в первую очередь важна денежная помощь, информационная поддержка по финансовой ситуации в стране необходима 18% респондентов, для 8% россиян кажется актуальной переквалификация, для 5% — помощь по возвращению в родные города в связи с ограничениями въездов/перелётов. 

10% опрошенных сообщили, что для них в текущий период необходимо почаще быть с близкими и хотя бы иногда работать удаленно. Ещё 4% считают, что компании обязательно должны подключать психологов для поддержки морального духа коллектива и борьбы со стрессом сотрудников.

Теги: Опрос

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