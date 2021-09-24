Самарский кассационный суд рассмотрит дело о преступной деятельности Махлаев

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Шестой кассационный суд в Самаре 28 сентября рассмотрит жалобы на обвинительный приговор заочно осужденных за мошенничество и находящихся в розыске владельцев ПАО «Тольяттиазот» Махлаев, а также их зарубежных сообщников и доверенных лиц.

Как сообщает сайт tltpravda.ru Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля 2019 года признал основных владельцев ТоАЗа Владимира и Сергея Махлая, бывшего гендиректора завода Евгения Королева, а также швейцарских партнеров Махлаев Эндрю Циви и Беата Рупрехта в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в 2012 году и ввиду чрезвычайной общественной важности расследование было взято на контроль лично председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, а обвинительное заключение утвердил зам. Генерального прокурора РФ Виктор Гринь.

По версии следствия, мошенники похитили всю экспортную продукцию ТоАЗа за 2008-2011 год путем ее продажи по заниженной цене подконтрольному Циви швейцарскому офшору, который затем реализовывал ее на мировом рынке по справедливой цене. Таким образом значительная часть прибыли ТоАЗа уходила на офшорные счета мажоритарных владельцев ТоАЗа, а не возвращалась на предприятие, с нее не получали доходы миноритарные акционеры, а государство только за указанный период недосчиталось 2,5 млрд руб. налогов, которые пришлось взыскивать с Махлаев через суд. Благодаря подтвержденным всеми судебными инстанциями решениям по доначислению ТоАЗу налогов был установлен факт взаимозависимости между ТоАЗом и швейцарским офшором Nitrochem Distribution AG, которому он продавал продукцию на экспорт. Это сделало данный факт преюдициальным для уголовного дела о мошенничестве, то есть доказывать его повторно уже не нужно.

Доказательства вины подсудимых, включая свидетельские показания, документы и переписку, превышают 500 томов. В рамках процесса сотрудниками Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (ИЗИСП) была проведена комплексная экономико-правовая экспертиза, подтвердившая трансфертное ценообразование при экспортных поставках ТоАЗа и занижение отпускных цен на продукцию предприятия в среднем на 20-40%. Результаты экспертизы были тщательно изучены в ходе судебного следствия и нашли свое подтверждение.

Всех пятерых скрывающихся за границей мошенников приговорили к 8-9,5 годам лишения свободы заочно. Суд также обязал осужденных выплатить компенсацию потерпевшим от аферы – 77,3 млрд руб. – непосредственно ТоАЗу и 10,3 млрд руб. – АО «ОХК «Уралхим», миноритарному акционеру завода.

В публикациях, инициированных осужденными, утверждается, что похитить всю продукцию завода за четыре года невозможно, поэтому никаких хищений на самом деле не было. Однако на факты хищений указывает то, что выручкой от продажи экспортной продукции ТоАЗ распоряжаться не мог, все деньги поступали на счета в контролируемом Сергеем Махлаем Тольяттихимбанке, оттуда же они выводились на офшорные счета членов преступной группировки. А ТоАЗу банк выдавал заработанные от продаж деньги в виде кредитов под грабительский процент, которые предприятие еще должно было возвращать.

Согласно российскому законодательству, прибыль акционерного общества принадлежит обществу, а не его акционерам, поэтому распоряжаться ею Махлаи с Циви не имели права по закону, тем более воровать. По этой причине суд квалифицировал преступные деяния осужденных как хищения, что нашло отражение в материалах уголовного дела и обвинительном приговоре.

Представители Махлаев также утверждают, что в ходе судебного процесса не были заслушаны некие важные «иностранные ответчики». Действительно, в ходе процесса адвокаты подсудимых попытались вызвать каких-то иностранных ответчиков в суд. Весь вопрос в том, что ходатайство об этом они заявили буквально за несколько дней до вынесения приговора. Если показания этих иностранцев действительно были так важны и могли доказать невиновность Махлая и его сообщников, тогда совершенно неясно, почему соответствующее ходатайство они не подали на начальных этапах судебного следствия. Суд закономерно счел это ходатайство защиты преднамеренным затягиванием процесса и отказал в удовлетворении ходатайства, тем более что адвокаты Махлаев и Циви так и не смогли ответить на вопросы суда о том, какие именно показания могут дать эти «иностранные ответчики».

В ходе расследования уголовного дела было выявлено, что в Тольяттихимбанке, на 100% принадлежащем Сергею Махлаю, был создан настоящий международный центр управления офшорами, в которые незаконно выводились деньги ТоАЗа. Управлял им председатель правления банка Александр Попов, который отвечал за отмывание и распределение денег по офшорным счетам членов группировки Махлаев. Часть средств из «черной кассы» обналичивалась и направлялась на коррупционные цели – подкуп чиновников, депутатов, сотрудников контрольно-надзорных ведомств, следователей и судей – на чем глава махлаевского Тольяттихимбанка Попов в итоге и погорел. В июне 2021 года он был осужден по коррупционной 291 статье УК РФ за попытку передачи взятки судьям Верховного суда РФ. Деньги в сумме 2 млн долларов должны были склонить ВС РФ принять выгодное для Махлая решение об отмене доначисления налогов. В мае 2019 года Попов был арестован при попытке бегства за рубеж, а в июне 2021 года бывший банкир был приговорен к 7,5 лет колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. Сергей Махлай проходит по этому же уголовному делу как непосредственный заказчик преступления.

Приговор по делу о мошенничестве вступил в законную силу 26 ноября 2019 года. Однако осужденные его не признали и выплачивать компенсацию потерпевшим отказываются. В связи с этим «Уралхим», назначенный судом взыскателем долга в пользу «Тольяттиазота», 7 июля 2021 года обратился в суд с иском о признании Сергея Махлая банкротом. Арбитражный суд Самарской области 9 августа признал Махлая банкротом и ввел в его отношении процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим Махлая назначен Олег Егерев из Уральской СРО арбитражных управляющих. А 11 августа суд арестовал все имущество Махлая, лишив его возможности совершать любые действия, направленные на отчуждение, обременение или уничтожение принадлежащего ему имущества, находящегося у него или других лиц, без получения согласия финансового управляющего. Нажитое преступными методами имущество Махлая будет реализовано, а вырученные средства пойдут на выплату компенсации потерпевшим от его афер.

Напомним также, что весь имущественный комплекс и мажоритарный пакет акций ТоАЗа, принадлежащий осужденным по делу о мошенничестве, был арестован судом еще в 2015 году в качестве обеспечительной меры в рамках расследования уголовного дела.

Надо сказать, что уголовные дела о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на ТоАЗе возбуждались с начала нулевых годов, это признают и сами осужденные. В инициированных ими публикациях они заявляют, что все эти дела рассыпались в судах или даже еще на этапах предварительного следствия, а значит, по их логике, и дело о мошенничестве с экспортными поставками в 2008-2011 году тоже должно быть прекращено. Но вот только Махлаи утаивают, что разваливать эти дела, выходить сухими из воды и продолжать преступную деятельность им удавалось исключительно с помощью коррупционных методов.

По мере того, как в России разворачивалась борьба с коррупцией, а правоохранители набирались опыта в борьбе с этим злом, излюбленные коррупционные механизмы Махлаев перестали работать, и дела перестали исчезать таким «волшебным образом». Уголовное дело о мошенничестве, по которому приговор уже вступил в законную силу, далеко не единственное, возбужденное в отношении Махлаев и других лиц, связанных с ТоАЗом. В настоящее время СК РФ возбудил и расследует уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Теперь уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в период 2008-2011 гг. рассмотрит Шестой кассационный суд. Возможно, вердикт суда станет решающим в вызволении многострадального предприятия и его трудового коллектива из плена международной мафии, коррупционными методами захватившей огромный завод в «лихие 90-е» и годами наживавшей на нем свои преступные состояния. В этом случае 77 миллиардов рублей, которые «Тольяттиазот» может вернуть себе в качестве возмещения ущерба от преступной деятельности владельцев завода, будут потрачены на повышение зарплат рабочим и расширение социального пакета, на развитие производства и столь необходимые заводу ремонты, а также пополнят казну в виде новых выплаченных налогов.

С учетом этого есть уверенность, что кассационный суд не пойдет на поводу Махлаев и Циви, не поддастся влиянию их излюбленных коррупционных методов решения вопросов и вынесет справедливое решение.

Алексей Напылов